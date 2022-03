Aún pueden vacunarse las personas que no han acudido por ninguna dosis contra covid-19

Ensenada, B.C.- La vacunación de la población rezagada es un tema de alto interés para las autoridades involucradas en las jornadas, por lo que se invita a los faltantes, de inicio o conclusión de su esquema de vacunación, a que visiten los sitios habilitados, expresó el delegado de Bienestar y coordinador de las labores de vacunación en la ciudad, Ezequiel Gutiérrez Heredia.

El funcionario federal consideró importante que los habitantes del puerto tengan la confianza de que cualquiera de las vacunas van a protegerlos de presentar complicaciones en caso de contagiarse del coronavirus.

No hay por qué temerle a la inyección, estarían protegiendo a los demás y a sí mismos, la Secretaría de Salud de Baja California ha informado que las intubaciones en hospitales corresponden a personas que no están vacunadas o no han completado su esquema, lo que nos hace ver lo efectivo que es obtener nuestra inyección", mencionó.