Aumentan invasiones en Ensenada  

Ensenada, BC.- En los últimos dos años se han registrado más de cinco invasiones en Ensenada, que van desde un campo deportivo, hasta construcciones improvisadas que se han instalado en las inmediaciones de la presa, sin embargo, el Gobierno Municipal y federal no se han coordinado para llevar a cabo los desalojos, consideró Raúl Vera Rodríguez, regidor independiente.

“He participado en la defensa de varias invasiones, una de ellas fue en la Lázaro Cárdenas enfrente de la unidad deportiva Vida Digna dodne invadieron un campo deportivo, la invasión en Lomas de Valle Verde, en el Fraccionamiento Mar, en la Presa y en El Roble, las denuncias cada vez son mayores”.

El regidor señaló que el Gobierno Municipal no se ha preocupado por coordinarse con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) para ejecutar los desalojamientos ni con Protección Civil para advertir de los riesgos en algunas invasiones, ni con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las invasiones que son en zonas de arroyos.

No hay una estrategia para combatir el tema de las invasiones en Ensenada, los más afectados son los residentes cercanos y también los que llegan a esas invasiones porque en algunas no puede ni acceder una bombera, una ambulancia, no puede acceder un camión de basura y se va generando un problema en todos los sentidos, de índole, social, urbano y de salud”, opinó.