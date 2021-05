Asaltos cada vez son más violentos: Canaco Ensenada

Ensenada, BC.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, denunció que en los últimos tres meses los asaltos han incrementado no solo en los comercios, también a los transeúntes.

“Si ha aumentado el número de asaltos, tanto a negocios como a ciudadanos, el problema es que ahora los asaltantes no son delincuentes que siempre se han dedicado a eso, es gente que se quedó sin trabajo y que de un momento a otro se les hizo fácil asaltar y como no saben y no tienen experiencia son más violentos los asaltos e incluso pueden incurrir en homicidios”, explicó.

El líder de los comerciantes comentó que en los últimos tres meses los asaltos han incrementado entre un 15 a un 20%.

Un ratero que tiene tiempo delinquiendo sabe que llega, roba y se va, pero esta gente realiza asaltos más violentos que seguramente ven en películas y es muy peligroso”, apuntó.

Mencionó que cada semana reciben alrededor de cuatro reportes de comerciantes afiliados que fueron asaltados, sin embargo, reconoció que la cifra debe ser mayor, ya que no todos los comerciantes de Ensenada están en Canaco.

“Mucha gente no levanta un reporte o denuncia por miedo, no quieren meterse en más problemas, nosotros seguimos trabajando en coordinación con la policía en grupos de Whatsapp y cuando ocurre un incidente de este tipo inmediatamente lo comunicamos y lo atienden”, aseguró.

Chávez Montaño comentó que la policía ha estado trabajando bien, sin embargo, el problema está rebasando al Municipio, ya que la crisis económica cada vez es mayor y por consecuencia los robos y asaltos no paran.

“Esta situación la atribuyo a la crisis económica definitivamente no estamos teniendo los resultados que esperamos, el exhorto a las autoridades es mayor vigilancia, sabemos de las limitaciones, pero tenemos que trabajar más en conjunto para llegar a mayores resultados”, concluyó.