Arrestan a hombre que chocó a motociclista por no cederle el paso en Ensenada

Ensenada, B.C.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a David “N”, de 76 años de edad, por el probable delito de daños y lesiones por culpa, a raíz de un hecho de tránsito ocurrido en la colonia Granados.

A las 17:44 horas del 22 de diciembre se reportó por medio de C-4 un accidente de tránsito en la avenida Reforma y calle Segunda, donde acudieron agentes de Tránsito Municipal a elaborar la mecánica de los hechos.

Dedujeron que circulaba el vehículo tipo Pick Up de la marca Nissan, modelo 2017, color gris, con orientación de sur a norte, sobre carril exclusivo de retorno vuelta a la izquierda de la avenida Reforma, el cual al realizar maniobras de vuelta a la izquierda en el retorno que conduce a la calle Segunda, su conductor no extremó al avanzar al no ceder el paso al vehículo con preferencia.

Con su acción infringió el Artículo 120 del Reglamento de Tránsito Municipal, que a la letra dice: “Los conductores que pretendan incorporarse a una vía principal, deberán ceder el paso a los vehículos que circulen por la misma”.

Debido a la falta de precaución de su conductor, fue a impactar en el ángulo delantero derecho con el costado izquierdo del vehículo tipo motocicleta de la marca Italika 110, modelo 2021, color azul, sin placas de circulación.

La motocicleta antes del impacto transitaba sobre carril central de la avenida Reforma con una orientación de norte a sur, y con preferencia de paso, debido al impacto el conductor cayó a la superficie de rodamiento en el costado derecho quedando tendido en el suelo, con una fractura expuesta en una de sus piernas.

Por lo anterior, David "N" fue trasladado a las instalaciones de la corporación local, donde se le elaboró la certificación médica, siendo diagnosticado con ebriedad incompleta, para posteriormente quedar a disposición de las autoridades correspondientes.