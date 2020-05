Armando Ayala multa al funcionario que él mismo casó

Ensenada.- A pesar de que fue el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, quien permitió y ofició la boda del Director de Bienestar Social, Jorge Eduardo Vega Zamora, hoy informó que al funcionario se le aplicó una multa de 40 mil pesos.

El domingo 17 de mayo a través de un comunicado el Presidente Municipal reconoció que por las atribuciones de su cargo, él mismo celebró el enlace de la pareja y justificaron que se había llevado a cabo debido a que una familiar de la novia se encontraba delicada de salud.

A pesar de las justificaciones dadas en aquel momento, hoy durante su informe de actividades en Facebook, Armando Ayala optó por reprobar el actuar de su funcionario.

“Les dije que no se iba a permitir que ningún funcionario o alguien que pertenezca al ayuntamiento quedará impune por algún acto que vaya en contra de las medidas preventivas, el acto que se llevó a cabo pues es un acto por lo civil que se contrajo matrimonio, no fue una boda en lo específico, pero aquí no hay vacas sagradas ni hay privilegios para los funcionarios”, declaró Armando Ayala.

El Alcalde recordó que cuando recibieron la denuncia ciudadana sobre el evento que hubo en el Estero Beach donde la hija del senador Gerardo Novelo realizó un evento, acudió Protección Civil y se multó con 51 mil 606 pesos por no tomar las medidas preventivas.

No obstante, ante los señalamientos de los ciudadanos en redes sociales por haber suavizado las medidas en contra del Director de Bienestar Social, el Ayuntamiento se vio obligado a también aplicar una sanción.

“La semana pasada se llevó a cabo este acto por lo civil y por también considerarse que iba en contra de las medidas de quédate en casa y no hacer reuniones, entonces también al funcionario director de bienestar, se le multó por la cantidad de40 mil 170 pesos, no hay vacas sagradas, no hay privilegios, o todos coludos o todos rabones”, expresó el Alcalde.

El Presidente Municipal informó que Eduardo Vega ya dio un abono de la multa y aseguró que esos 40 mil pesos servirán para comprar combustible de los camiones recolectores de basura.