Armando Ayala ha descuidado al Municipio por andar en campaña

El regidor independiente Raúl Vera Rodríguez, señaló que el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, ha descuidado su trabajo al frente del Municipio por andar campaña, por lo que le exigió que renuncie.

“La invitación que yo le hago de manera respetuosa fue a través de mis redes sociales porque no me ha querido agendar, me ha negado agenda y no lo he pido ver, pero en la próxima sesión de cabildo lo solicitaré, que se vaya a su campaña al cien por ciento y que permita que otra persona sea su suplente”, consideró.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El funcionario consideró que mientras el alcalde está preocupado por su relección, ha dejado el tema de la seguridad y nadie le está dando seguimiento a pesar de que los índices continúan aumentando.

“Las mesas de seguridad nunca funcionaron y ahora ni siquiera hay reuniones, nadie se coordina con nadie, es un tema muy preocupante porque ha sido una catástrofe en esta administración, estamos reprobados totalmente, creo que Morena le ha quedado a deber al pueblo de Baja California, en marzo cerramos con más de 40 muertos y en abril vamos para allá”, lamentó.

Raúl Vera dijo que otra cuestión preocupante es la transparencia en el origen de los recursos públicos, ya que se desconoce si los recursos que está utilizando en campaña son recursos públicos de los impuestos o son del partido.

“No sabemos si esa camioneta en la cual se transporta con escoltas le pertenece al Ayuntamiento o le van a pertenecer a la campaña, la verdad es muy complicado fiscalizar ese tema y por salud yo creo que él se tiene que separar del cargo para evitar ese tipo de cuestiones”, declaró.

El regidor independiente puntualizó que hay otros temas que se están dejando de lado, como la recolección de basura, alumbrado público, la recaudación municipal y protección civil, entre otros.

“Muchísimos temas están sueltos, los funcionarios están sin un líder que los convoque de manera constante a reuniones, mesas de trabajo y programas de mejoramiento en las diferentes actividades y funciones de la administración pública tiene que dejar a alguien a cargo y que él ande en su campaña como debe de ser”, insistió.