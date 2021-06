Armando Ayala ajustará impuestos a los que más tienen

Ensenada, BC.- Armando Ayala Robles será el primer alcalde reelecto en la historia de Ensenada, sin embargo, eso representa un reto mayor porque ya no será justificación la falta de tiempo, la continuidad en obras y proyectos deberá rendir frutos en el bienestar del Municipio.

En exclusiva para el periódico del GRUPO HEALY, Armando Ayala habló sobre las enseñanzas que le ha dejado ser alcalde y qué cambios realizará en su próxima administración para optimizar los recursos.

La continuidad a obras como el reencarpetado de las principales vialidades será una de las prioridades, pero también vislumbra nuevos proyectos como una ciclovía de 13 kilómetros y una rueda de observación similar a la de puebla que podría ser un gran atractivo turístico.

Una campaña que llamó la atención por el uso e redes sociales, bailes y “Tik Tok”, aseguró que fue clave del éxito en las urnas, ya que lo ayudó a mantener comunicación directa con la gente.

A pesar de que hay temas que han quedado pendientes como la seguridad y la deuda millonaria del Ayuntamiento, Armado Ayala adelantó que continuará el recorte de personal y buscará que la ley de ingresos sea más justa, es decir, se le va a cobrar lo justo a los que más tienen para apoyar a los que menos tienen.

¿CÓMO SE SIENTE DE SER EL PRIMER ALCALDE REELECTO DE ENSENADA?

Muy contento y satisfecho del trabajo que pudimos emprender en estos primeros meses del 23 Ayuntamiento y me siento con un doble compromiso porque esto es un momento histórico para Ensenada, la primera vez que

un alcalde tiene la oportunidad de reelegirse y la primera vez que nos toca hacer el papel de presidente municipal y candidato , es mucho más complicado ser candidato a una elección consecutiva porque el candidato nuevo va a las colonias y dice que tiene la varita mágica y la fórmula secreta para solucionar los problemas de Ensenada y el candidato que va a una elección consecutiva, ya estuvo a prueba y tuvo que haber cumplido los compromisos de la primera campaña para tener la credibilidad y nuevamente la confianza de la ciudadanía.

¿QUÉ ENSEÑANZA LE DEJA ESTE PRIMER PERIODO COMO ALCALDE Y QUÉ PIENSA HACER DISTINTO?

La enseñanza principal es saber cómo realizar los proyectos, dónde tocar las puertas y en qué momento del año para la gestión de recursos, es muy importante la gestión de recursos extraordinarios para poder cumplir a la gente con sus anhelos y esperanzas, con sus programas, con la infraestructura, con las obras que se requieren, no hay dinero suficiente en las alcaldías, pero si hacemos una excelente gestión puede ser posible la transformación, en estos primeros 18 meses logré gestionar mil 175 millones de pesos con la federación, el estado y la iniciativa privada, eso me marcó la diferencia a todos los demás candidatos que apenas querían descubrir el hilo negro cuando ya íbamos encarrilados, en la próxima administración pienso concluir lo que ya inicie, iniciar lo que no he iniciado y terminar lo que apenas voy a iniciar.

MUCHOS ALCALDES SE QUEJAN DE QUE TRES AÑOS ES POCO TIEMPO, USTED VA A TENER CINCO, ¿QUÉ VENTAJA REPRESENTA ESO?

Se va a poder marcar muy claramente el antes y después, cómo recibí la ciudad y el municipio y cómo voy a lograr dejarlo al cabo de cinco años de estar al frente, con mayores inversiones, modernidad, programas sociales, un Ayuntamiento que tenga finanzas más holgadas, empezando por una Ley de Ingresos que vamos a venir ajustando en estos próximos años, que sea progresista, que sea justo para los que más que tienen y que esté de lado de los que menos tienen, y así poder invertir en rubros en los que la ciudad necesita mayor soporte, como el tema de seguridad, servicios, públicos, infraestructura y demás.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS A LOS QUE DARÁ SEGUIMIENTO?

Hicimos 24 compromisos en esta campaña, por ejemplo, hicimos mil vialidades en reencarpetado en estos primeros 18 meses y vamos por 2 mil más, es una gran inversión millonaria, vamos por obras emblemáticas y de gran importancia como es la canalización del Arroyo Ensenada con un parque lineal, vamos a concluir el plan de movilidad urbana sustentable pero con inversión en tecnología para la automatización y sincronización de los semáforos que permita una mejor movilidad, 13 kilómetros de ciclovía como la que tiene Puebla, vamos por la pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida Juárez, el puente de la Avenida Ámbar que es otra vialidad

muy transitada, el equipamiento de los bomberos con la entrega de 206 trajes estructurales y la compra de 2 máquinas extintoras y una tercera para el área rural, en el Cañón de Doña Petra vamos a rescatar un parque silvestre y construir el refugio animal, también estamos apoyando a nuestros atractivos turísticos, por ejemplo, el reordenamiento territorial del Valle de Guadalupe , la imagen urbana y la problemática con la planta de tratamiento de La Bufadora es otro tema que vamos a atender y con la API vamos a gestionar para que podamos instalar la estrella de Ensenada como la estrella de Puebla, la rueda de observación que va a ser un atractivo icónico de la ciudad.

LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO SE ESTIMA EN 3 MIL MILLONES DE PESOS ¿QUÉ SOLUCIÓN PLANTEA?

Tenemos una Ley de Ingresos muy raquítica porque los pasados presidentes municipales no quisieron enfrentar los costos políticos, no siempre se puede hacer lo políticamente correcto, a veces hay que hacer lo correcto, y en este sentido tenemos que trabajar en una Ley de Ingresos progresista donde paguen lo justo los que más tienen, necesitamos trabajar en la eficiencia y la recaudación, empezando por la modernización catastral, el combate a la corrupción, rescatar nuestra cartera vencida que son más de 40 millones de pesos y poder ir mitigando esas deudas y negociando los descuentos de los recargos y multas de las diferentes instituciones.

¿ESO QUIERE DECIR QUE VA A AUMENTAR IMPUESTOS Y COBROS?

Se le va a cobrar lo justo a los que más tienen para apoyar a los que menos tienen, nosotros nos debemos a un proyecto que va en apoyo a la gente más necesitada y más pobre, estamos en la ruta del estudio, hay que analizar las áreas de mayor plusvalía de la ciudad, por ejemplo, en esta ciudad se cobra un impuesto predial solo por los metros cuadrados del predio, pero no se cobra por la construcción como se hace en Tijuana, es justo, no puede pagar lo mismo un predio de mil 200 m2 que tiene una casa a un predio de mil 250 m2 que tiene un hotel de ocho pisos, debe ser una ley de ingresos progresista, que sea justa,

RECIENTEMENTE REALIZÓ UN RECORTE DE PERSONAL Y UNA REGIDORA DIJO QUE SE TRATABA DE UNA REVANCHA POLÍTICA, ¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

Ellos mismos en muchas ocasiones me solicitaron que se destinaran más recursos al tema de seguridad, recientemente atendimos la homologación de salarios para la policía municipal, eso impactó nuestras finanzas municipales en 67 millones de pesos, entonces tenemos ahorita un apoyo por parte del estado de 20 millones, pero quedan 47y lógicamente si la ciudadanía me pide que yo me enfoque más a la seguridad, yo tengo que recortar en todas partes para que ese recurso se invierta en mejorar las condiciones de nuestros policías y meter más policías.

SU CAMPAÑA FUE MUY DISTINTA A LAS DEMÁS, INCLUSO LOS OTROS CANDIDATOS CRITICARON MUCHO LOS BAILES Y TIK TOK, ¿QUÉ LES DIRÍA?

Yo tengo muchos años ya trabajando en campo, en las colonias, en las delegaciones, yo hablo el dialecto del pueblo, no es lo mismo comunicarse y hacer una campaña así nada más, , no es el idioma, no es la comunicación que se le debe dar al pueblo, es el dialecto, fue la campaña que hablaba el dialecto del pueblo, desde lo que se dice, las frases, el baile y todo, eso es lo que le gusta al pueblo y es así como se siente identificado con su candidato, la muestra ahí está, los 63 mil ciudadanos que me otorgaron su voto, más votos que la primera vez que fui alcalde y siendo por segunda vez el más votado en todo el estado., no les gustó a los que no les convino.

SU RELACIÓN CON EL GOBERNADOR JAIME BONILLA SIEMPRE HA SIDO MUY CERCANA, ¿CÓMO ES CON MARINA?

Con el gobernador Jaime Bonilla tengo una relación de amistad desde hace más de 20 años, nosotros lo admiramos y lo reconocemos como el auténtico fundador del movimiento de la cuarta transformación en Baja California y a este municipio lo ha respaldado y lo ha apoyado muchísimo, yo considero que es un presidenciable, con Marina somos amigos, compañeros de partido, reconozco que ella ha empezado desde abajo, competimos juntos en un proceso interno para la gubernatura y ha tenido todo mi apoyo y respaldo, la veo una persona comprometida, Ensenada le dio su confianza y ella lo dijo en campaña, que el municipio de Ensenada era el consentido de gobierno del estado y que iba a volver a ser el consentido por parte de su gobierno.

¿QUÉ ESPERA DEL PRÓXIMO CABILDO?

Espero que tenga muy en claro los intereses públicos y de la ciudadanía, que nadie se corrompa, que nadie se sienta que se subió al ladrillo y luego sienten que su voto vale oro y nada más se la pasan negociando para obtener beneficios o concesiones, eso espero que en el próximo cabildo no llegue a pasar.

EN SERVICIOS PÚBLICOS ¿SEGUIRÁN ARRENDANDO CAMIONES DE BASURA?

Siempre vamos a estar sujetos a un análisis y a una evaluación, si eso es lo más conveniente por costos así se sigue haciendo, si hay otras opciones que sean las más convenientes en su momento y tengamos recursos también se van a hacer., me queda claro que el municipio se tiene que fortalecer económicamente y cada día tiene que ser más autónomo pero es un proceso, pero mientras ese proceso se desarrolla siempre vamos a estar tocando puertas para contar con los apoyos estatales y federales.

MUCHO SE HA DICHO QUE EL CONTRATO DE LAS LUMINARIAS QUE FIRMÓ HIRATA ES VENTAJOSO PERO APARENTEMENTE NO HA OCURRIDO NADA, ¿SERÁ POSIBLE CANCELARLO?

Sí ha ocurrido, ha sido un proceso largo de análisis jurídico, operaciones y qué posibles repercusiones podría tener el Ayuntamiento con su cancelación, no queremos afectar el patrimonio municipal, ya estamos muy cerquita de mandar al Congreso del Estado la iniciativa y propuesta para que se apruebe una nueva licitación, eso es lo que sigue, requerimos de aproximadamente 3 mil 500 lámparas más y que el nuevo contrato de luminarias incluya el servicio de mantenimiento que actualmente no incluye.

EL TEMA DE LA INSEGURIDAD ES EL MÁS PREOCUPANTE, EL NÚMERO DE HOMICIDIOS ES INSÓLITO PARA ENSENADA, ¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA?

Nosotros nos dedicamos seis meses a hacer el Plan Blindaje Ensenada 2021, yo me comprometí a desarrollar y construir en la próxima administración la preparatoria militarizada, que tengamos juzgados cívicos donde a través de los jueces podamos ir conciliando con los ciudadanos, se requiere infraestructura y tecnología, también me comprometí con la construcción de las torres de seguridad, van a ser ocho fijas y dos torres móviles, van a ser únicas en el Noroeste de México, entregamos 50 patrullas que no se había hecho en las últimas administraciones y vamos por 20 más, vamos por el sistema de cámaras personales para todos los elementos de policía que nos va a permitir inhibir el que se trate de corromper a la autoridad y que se evite el abuso de autoridad, estamos hablando de una inversión de más de 130 millones de pesos, nunca en la historia se ha tenido tanta inversión, ya contamos con los recursos gestionados para que todo se pueda hacer.

¿VA A HACER CAMBIO DE FUNCIONARIOS?

Sí, vamos a hacer cambios, estamos en los análisis, hay que evaluar quiénes trabajaron, quiénes dieron resultados, quiénes cumplieron con su plan de gobierno, esos se quedan, pero los que no cumplieron y nada más están yendo a calentar el asiento esos para afuera, ya tengo mi listita negra, o los que andaban haciendo campaña en horas que no fuesen, los que no se presentaban a trabajar, toda esa gente es la que estamos limpiando del gobierno.

¿EN QUÉ VA LA MUNICIPALIZACIÓN DE SAN QUINTÍN Y DE QUÉ MANERA VA A AFECTAR AL AYUNTAMIENTO?

Ya tienen su Concejo, ellos toman sus propias decisiones, son su propia autoridad y ya están trabajando en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, eso es lo que la gente de allá quería que sucediera, vamos a seguir apoyando a San Quintín con las obras que quedaron pendientes, van a ser más de 20 millones de pesos que vamos a invertir, nosotros entendemos que hay un proceso de transición, la gente está desesperada y hace reclamos al nuevo Concejo Fundacional, creo que en algunas cosas tienen razón porque se requiere atender sus necesidades básicas y no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre, la gente reclamó por los sueldos de los concejeros, no deberían de ganar ni un sueldo, deberían de ser concejeros honorarios, por el honor de servir al nuevo municipio, no de factura de honorarios.

LA PANDEMIA HUNDIÓ AL TURISMO CON LA CANCELACIÓN DE CRUCEROS Y EVENTOS ¿SERÁ POSIBLE QUE EL TURISMO VUELVA A LOS NIVELES DE ANTES?

Ya se están reactivando muchas actividades, por ejemplo, este fin de semana tenemos la carrera Baja 500, tenemos programada una derrama económica entre seis y ocho millones de dólares este fin de semana, son 150 equipos que están participando, estamos a seis puntos porcentuales de recuperar la ocupación hotelera de como estábamos en 2019, ya hay solicitudes a la dirección de espectáculos de conciertos en el Valle, vamos a aprobar las Fiestas de la Vendimia, vamos a tener en este mes el paseo ciclista, también la carrera EnsenadaSan Felipe, entre otras actividades, hemos hablado con las líneas navieras y está pendiente la decisión si regresan en septiembre o hasta noviembre.

Nombres

AMLO: Máximo líder de la cuarta transformación

Jaime Bonilla: Fundador auténtico de la cuarta transformación y presidenciable

Armando Reyes: Luchador social

Jesús “Bibi” Ayala: Familiar

Mónica Primero: Militante

Brenda Kawanishi: Mujer entrona

Carmen Salazar: Aventada