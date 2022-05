Apoya CMIC al Concejo Fundacional en su primer año de gobierno

Ensenada BC.- Como parte de las acciones sociales a las cuales se han comprometido los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en Ensenada, ofrecieron capacitación y obra social a lo largo del primer año de gestiones del Concejo Fundacional de San Quintín.

El ingeniero Cruz Santos Macías, presidente de la CMIC en Ensenada recordó que hace ya un año, se acordó trabajar de manera unida para capacitar a los integrantes de las áreas de Infraestructura del naciente municipio, que conocieran los mecanismos que tendrían que seguir los funcionarios y empresas al licitar y ganar una obra pública.

La finalidad de este tipo de cursos impartidos por CMIC es garantizar que las obras entregadas no tengan vicios ocultos, conocer el material con el cual se hacen y la durabilidad de las mismas, que tengas las certificaciones de calidad requerida, lo cual se ha logrado a lo largo de este primer año de gobierno.

Cursos, capacitaciones y obras sociales

Santos Macías comentó que dentro de las acciones de colaboración, no sólo destacan cursos y capacitaciones, si no obras sociales, como la realizada en la entrada de la comunidad, sobre la calle Primera y Transpeninsular, donde era necesaria y el presupuesto no lo tenía contemplado.

CMIC espera que el siguiente año se siga creciendo y la colaboración entre el Concejo Fundacional y CMIC se fortalezca en beneficio de la comunidad.