Amenazan con bloquear la caseta durante el Carnaval  

Tijuana BC.- Un grupo de ciudadanos de la delegación de El sauzal cerró nuevamente la carretera durante el fin de semana para exigir que la autoridad clausure las empresas pesqueras y harineras que operan de manera irregular, y advirtieron que bloquearán la caseta de San Miguel durante las fechas del carnaval si sus demandas no son atendidas.

La activista Nora Aguilar Sidón, recordó que la empresa harinera “LiveBait “se instaló sin tener los permisos de uso de suelo, sin tener un Manifiesto de Impacto Ambiental del estado, afectando la vida de los residentes de la zona.

Estamos solicitando una negación total para LiveBait, no al cambio de uso de suelo, en esta situación están comprometidos Copladem, Imip, Desarrollo Urbano y recae toda la responsabilidad en los regidores, y nosotros les preguntamos ¿por qué han dado los cambios de uso de suelo?, ¿se han documentado?, ¿han volteado a ver nuestra colonia?, la respuesta es no”

Afirmó.

Cambio de uso

Aguilar Sidón mencionó que tienen un documento que fue enviado al XV Ayuntamiento en 1997, donde se hacía referencia a las solicitudes de cambio de uso de suelo en la Colonia “vista al Mar”, de habitacional a industrial y señalaban que a pesar de que todavía no se autorizaba ningún cambio de uso de suelo en esa zona, se estaba construyendo un almacén sobre la Calzada Vista al Mar.

“Los nuevos servidores públicos han dicho que ellos venían a ayudar al pueblo y no están cambiando nada, vemos más contenedores, no les solicitan nada, los patios de contenedores siguen teniendo piso de tierra, ahorita nos tiraron unos peces en la vía pública, nos están amedrentando para que tengamos miedo”, expresó

La manifestante reconoció que el presidente municipal Armando Ayala Robles ha estado muy comprometido con los habitantes de la zona e incluso en enero el gobierno municipal clausuró la empresa pesquera San miguel que está en una zona habitacional y que estaba tirando la sanguaza a la vía pública, sin embargo, no han visto el mismo compromiso del estado y la federación.

“Vino la Fiscalía y tomó datos, esperemos que esto llegue a nivel nacional, pero en pleno Carnaval vamos a tomar la caseta de San Miguel, si no se nos da atención, porque vamos a una oficina y nos dicen que no les compete, vamos a otra oficina y tampoco les compete, entonces me pregunto a quién estamos manteniendo con el erario público”, señaló.