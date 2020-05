Alerta Fiscalía sobre falsa vacuna contra covid-19

La Fiscalía General del Estado (FGE), emite una alerta sobre anuncios y mensajes en internet, donde de manera fraudulenta se promocionan medicamentos y remedios para supuesta prevención o cura de sintomatología por COVID-19.

A través del área cibernética del Centro de Inteligencia de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), se realizan monitoreos permanentes que permiten detectar en la red actos ilícitos que afectan la integridad de los bajacalifornianos.

Durante la fase crítica de contingencia por COVID-19 en el estado, delincuentes cibernéticos aprovechan la vulnerabilidad de la ciudadanía para cometer actos fraudulentos.

En este caso, se hace un llamado a denunciar a la línea 089 o email denuncias.cibernetica@fgebc.gob.mx, cualquier anuncio o mensaje que promocione presunta cura, medicamento o vacuna contra COVID-19.

Se informa a la comunidad que actualmente no existe remedio, medicamento o vacuna para eliminar el virus, por lo que se pide no auto medicarse y no caer en estafas de esta índole.

La Fiscalía General del Estado, a través de la GESI, continúa en el combate frontal a delitos cibernéticos que pueden poner en riesgo la salud y el patrimonio de residentes de Baja California.