Alejandra Gutiérrez Castro pintará de rosa Ensenada

La candidata a diputada por el Distrito 03 en Ensenada, Alejandra Gutiérrez Castro, inició su campaña con un pintado de barda simbólico en compañía de su familia y aseguró que no habrá derroche pero si mucho contacto ciudadano.

“Arrancamos el primer día de campaña en familia con mi esposo e hijos por respeto a nuestra Semana Santa, estoy súper contenta y emocionada, esta no será una campaña de derroches, por eso les pido que nos echen la mano y nos apoyen con una barda, pintemos Ensenada de rosa, yo si tengo la capacidad de representarte, es momento de unirnos por Ensenada”, manifestó la candidata del partido Fuerza Por México

La candidata consideró que Ensenada está llena de potencial y está en un momento crítico para su futuro, es por ello que decidió dar un paso al frente y aceptar el reto de una candidatura federal, ya que está convencida del liderazgo de la mujer.

“Soy una ciudadana comprometida con Ensenada, orgullosa de tener un legado en esta ciudad que es hogar de mi familia y parte del futuro de mis hijos, es terrible observar la trayectoria de políticos que por años no logran aportar lo que requiere nuestra ciudad, los invito a que como ciudadanos estemos unidos y logremos hacer de nuestros valores la guía que marque nuestras decisiones”, expresó.

¿Quién es Alejandra?

Alejandra Gutiérrez Castro proviene de una familia forjadora del estado, llena de historia y relacionada con la educación ensenadense desde hace más de 100 años.

Estudió la Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Estatal y hace 20 años junto a sus hermanos Fernanda e Ismael, emprendieron un camino en pro de la educación con un pequeño jardín de niños, en 2005 el proyecto creció al formar la primaria y años después iniciaron la etapa de secundaria y bachillerato.

“Soy esposa, madre, empresaria, profesora y he dedicado mi vida a la educación, una mujer sensible capaz y valiente, me apasiona trabajar a favor del bienestar de mi comunidad y luchar por darle a la juventud las herramientas y oportunidades necesarias para tener éxito y ser agentes de cambio”, comentó.

Durante la tarde del domingo, Alejandra estuvo acompañada por su familia, quienes les manifestaron su apoyo en este nuevo reto del que están seguros recibirá el apoyo de los ciudadanos.