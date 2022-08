Alcalde de Ensenada tomará acciones contra desarrolladora de departamentos

Ensenada, Baja California.- A pesar de que la semana pasada el Ayuntamiento de Ensenada clausuró la torre de departamentos denominada Barlovento por no contar con permisos, los desarrolladores violaron los sellos y continuaron con la obra, sin embargo, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, afirmó que no permitirá que el proyecto continúe.

Cabe recordar que, el director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Alejandro Palacios Pazos, había informado que los responsables de las obras incumplieron varias condicionantes como el contar con el dictamen congruente con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada (Pducp).

Además, faltaba el estudio de impacto urbano, la de servidumbre de paso con acceso al mar, el déficit de estacionamiento e integración vial, además de que no son congruentes con el uso de suelo y falta de señalamiento de obra.

Por su parte, el presidente municipal, Armando Ayala dijo desconocer quiénes son los dueños de la empresa que está construyendo en el Bulevar Fernando Consag, en la zona de El Mosquito.

Vinieron y registraron un proyecto para unos departamentos, sin embargo, la superficie de acuerdo al terreno te da una máxima de cuánto es lo que puedes construir, pero se agarraron construyendo como 12 pisos, son unos corruptos esos empresarios que están realizando esa construcción, están afectando la tranquilidad de los vecinos, no le vamos a autorizar esa obra”

El primer edil dijo que la semana pasada el gobierno colocó sellos de clausura, sin embargo, los desarrolladores decidieron continuar con la obra.

“Se pasaron la cancelación, como dicen, por el arco del triunfo, y siguieron trabajando, que descaro y que desfachatez de los empresarios y los inversionistas de retar a la autoridad y no cumplir con el reglamento y afectar la estabilidad de todos los vecinos de esa zona, no cumplen, no se les va a autorizar, no puede ser, no es un proyecto que esté autorizado, se están yendo por la libre”, enfatizó.

Ayala Robles puntualizó que el gobierno municipal va a apoyar a los vecinos de la zona que desde hace mucho tiempo han trabajado y construido su patrimonio para que de repente llegue una empresa a construir un mega edificio que afecta el entorno y al medio ambiente, ya que no cuentan con conexión con la red de drenaje y de agua.

“Estamos atendiendo la demanda ciudadana, vino un comité de vecinas muy preocupadas, las escuché e inmediata mete nosotros actuamos, la ciudadanía son los inspectores más eficientes de la ciudad, no necesitamos tener tantos inspectores, para eso están las líneas y estamos aquí en el edificio municipal a quien quiera venir a presentar una demanda”, manifestó.