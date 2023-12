Alcalde de Ensenada propondrá que el Carnaval cambie de fecha

Ensenada, BC.- Con la finalidad de que el carnaval no se vea afectado por las lluvias, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, propondrá al Cabildo que se cambie de fecha y se realice en temporada de verano y no en febrero como se ha hecho desde 1950.

“Es muy complejo hacerlo como se hace tradicionalmente, primero ya nos agarró el tiempo con los dedos en la puerta, dicen por ahí que si no hay lluvia no es carnaval, pero eso también nos echa abajo el desfile o que se desarrollen bien las zonas del festejo popular porque traemos artistas y si hay lluvia ya no se desarrolla de forma correcta”, indicó.

El primer edil dijo que el próximo año será una fiesta popular, cultural y familiar, además de que también propondrá cambiar la zona de festejos al Bulevar Costero.

Se va a adaptar porque ahora va a ser un carnaval cultural y familiar, ya no va a ser el carnaval de la carne, va a tener otro concepto, no es viable desarrollarlos en febrero porque es mucho frío, obscurece muy temprano y posiblemente va a haber lluvias, simplemente se va a cambar de fecha y será otro concepto más familiar”, expresó.

El alcalde precisó que estas fiestas pasarían a realizarse en la zona de Playa Hermosa y una vez que se defina una fecha se presentará a comisiones y ya que se apruebe se llevará al pleno del cabildo para que se determine si procede o no cambiar la fecha del carnaval.