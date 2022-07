Agricultores de Maneadero enfrentan retos para producir y exportar  

Ensenada, BC.- La sequía, el incremento de plagas y el aumento en el costo de los fertilizantes, son algunos retos que actualmente enfrentan los agricultores de Maneadero, esto aunado al retraso en los traslados de sus productos hacia Estados Unidos por los contratiempos que ha generado la obra del “tramo de la muerte”.

Raymundo Carrillo Huerta, presidente del Ejido Nacionalista Sánchez Taboada, informó que actualmente el Valle de Maneadero está en su máximo apogeo de producción, con más de 3 mil hectáreas cosechadas entre flores y hortalizas.

Destacó que Maneadero se destaca por contar con productos de alto valor como, pepino persa, esparrago y mini especializados, o productos comúnmente conocidos como “baby”, tales como calabaza baby, tomate cherry, zanahoria baby, rábanos de diversos colores, y hierbas como albahaca y menta, entre otras.

Problemas con las plagas

No obstante, el empresario reconoció que este año han tenido mucho problema con las plagas debido a la falta de lluvia, ya que han proliferado los trips, que los agricultores llaman “chupadores”, además de ácaros y la araña roja, entre otras.

“Tenemos que estar fumigando constantemente y el costo de producción se ha elevado muchísimo, la situación ha sido muy difícil por la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania, los fertilizantes se nos han ido al triple, los costos de producción se han elevado muchísimo, una tonelada de fertilizante que valía 700 dólares, ahora anda en mil 700 dólares más o menos”, indicó.

No obstante, señaló que actualmente los agricultores no reciben apoyos del gobierno y deben buscar la manera de subsistir.

Sin apoyos para el campo

“Acá en la zona Norte no hay apoyos al campo, antes había apoyos de estímulo, pero ya no, el fertilizante el apoyo es nada más para el Sureste, para esta zona no, aquí es donde es más difícil producir porque no hay agua, los agricultores tienen que hacer muchos esfuerzos para producir, tener tecnología e invertir mucho, ser agricultor en Baja California es muy difícil”, afirmó.

Por último, la obra de modernización del tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como “tramo de la muerte”, también les ha afectado en los tiempos de traslado de sus productos hacia Estados Unidos.

“La mala planeación para el flujo del tráfico ha afectado muchísimo, el producto que debe llegar fresco ahorita llega retrasado hasta con un día, o a veces más, y tú estás ofreciendo un producto fresco en Estados Unidos por la cercanía con la frontera y resulta que con la tardanza que hay ahorita no abona para que el producto llegue en su mejor calidad”, expresó.