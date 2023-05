Advierten sobre empresas que ofrecen tours “patito”

Ensenada BC.- El presidente de la Asociación de Anfitriones y Tour Operadores de Baja California (AatopBC), Gilberto Gamiño Herrera, advirtió que han detectado algunas empresas que se anuncian en redes sociales ofreciendo tours turísticos, pero que en realidad no existen y terminan haciéndole fraude a sus clientes.

“En recientes fechas se han detectado en redes sociales pseudo empresas que ofrecen el servicio y que ocurren dos cosas, o no lo dan como lo ofrecen, o no lo dan, es por eso que estamos haciendo una serie de recomendaciones para que la población no caiga en este tipo de fraudes”, expresó.

En ese sentido, recomendó a los visitantes que cuando soliciten un servicio de algún tour soliciten a la empresa el Registro Nacional de Turismo (RNT), que es con lo que la Secretaría de Turismo (Secture) certifica a las empresas que están dadas de alta y que están en el padrón de tour operadores avalando su seriedad y experiencia en los servicios turísticos.

Los clientes tienen todo el derecho de solicitarlo y estamos tratando de dale mucha fuerza a esto porque es lo que puede darles una seguridad de que están contratando con profesionales”

Expresó.

Empresas inexistentes

Gilberto Gamiño mencionó que al mes reciben el reporte de aproximadamente tres casos de problemas con empresas que no existen.

“El último caso fue de un tour que dejaron a la gente esperando en la madrugada, llegaron con un camión de personal en lugar de un autobús y en el trayecto tuvieron bastantes problemas, sí son situaciones peligrosas porque en el caso del transporte turístico se recomienda que revisen que traigan placas federales, que son las que nos autorizan a circular por estas carreteras”, puntualizó.

El presidente de AatopBC destacó que al viajar con una empresa seria se garantizar que la persona tendrá seguro de viajero y que estará a bordo de unidades modernas y a las que constantemente se les hacen revisiones mecánicas.

“Las empresas que pertenecen a AatopBc todas tienen su Registro Nacional de Turismo, como nuestras placas federales, actualmente tenemos diez empresas distribuidas en Mexicali, Tijuana, Rossarito y Ensenada”, indicó.

Para consultar el listado de empresas seguras ingresar a www.aatopbc.com