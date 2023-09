Adolescente muere ahogado en laguna de El Porvenir en Ensenada

Ensenada, BC.- Un menor de 16 años falleció ahogado luego de que se metiera a nadar con amigos a una laguna ubicada en la delegación de El Porvenir, Valle de Guadalupe, su cuerpo fue localizado la mañana de este viernes.

El titular de la Unidad de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, informó que el reporte entró a C4 aproximadamente a las 17:40 horas del jueves, cuando dos jóvenes alertaron a los bomberos voluntarios de El Porvenir.

Te puede interesar: Mujer que remó de Ensenada a Australia se dice feliz con su experiencia

Los jóvenes comentaron que habían estado nadando en la laguna con Maicol Steven N de 16 años, pero cuando iban de regreso a la orilla su amigo se cansó y empezó a manotear, sin embargo, aunque intentaron ayudarlo no pudieron con el peso del joven.

Los voluntarios de El Porvenir activaron todo el protocolo y arribó la división de rescate acuático de la Dirección de Bomberos de Ensenada coadyuvando escoltados siempre por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, el jueves no rindió mucho el día, se hicieron los primeros barridos en la zona para buscar al muchacho y se tuvo que suspender a razón de la luz”, detalló el funcionario.

Te puede interesar: Cespe concluye reparación de emisor de aguas tratadas en bulevar Zertuche

Reanudan búsqueda este viernes

Obregón Angulo comentó que el viernes se reanudaron las actividades con mayor personal de bomberos y voluntarios, además de un dron para que la búsqueda fuera más efectiva.

“Se ubicó al menor y ya la familia puede tener una pronta resignación, en lo que tenemos en los últimos cuatro años es el primer incidente que ocurre aquí, esto se llegó a suscitar por las lluvias copiosas que tuvimos en el periodo invernal y todo lo que nos llegó posteriormente con la tormenta tropical Hilary, la zona del Valle ha sido impactada con bastante agua y todavía en muchas zonas sigue bajando el agua”, indicó.

Foto: Cortesía

Te puede interesar: Policía de Ensenada ha recibido más reportes de riñas afuera de las escuelas

El padre del menor, Mario de 42 años, estuvo en todo momento en el lugar y comentó que hace seis años llegaron a Ensenada provenientes de Colombia, con el sueño de darle una mejor vida a su hijo.

Originarios de Colombia

“Ya teníamos documentos y todo al día, mi hijo hizo todo lo posible y yo también para que entrara a la preparatoria, fui tres veces al Cobach en Francisco Zarco y me pidieron un certificado de la INEA, pero estaba demorando y les pedí que me lo dieran de alta mientras llegaba el certificado para no dejarlo en la calle porque yo vivía solo con él en una casa y yo estaba todo el día trabajando”, relató.

Te puede interesar: Preocupan en Ensenada accidentes viales a universitarios

Recordó que su hijo era una persona muy hiperactiva y con muchos sueños, sin embargo, consideró que fueron discriminados por ser colombianos.

“Desde un principio me discriminaron por ser colombiano, yo les pedí de favor que lo ayudaran y nada, fuimos a la Secretaría de Educación y nos dijeron que mandáramos un correo, él mismo lo escribió porque quería superarse, no quería quedarse en la calle, quería ser alguien en la vida, yo lo único que quiero es llevarlo a mi país y al país de él y enterrarlo, necesito que me ayuden a llevarlo”, expresó.