90% de los negocios de la zona turística cerró temporalmente

Ensenada, BC.- Aproximadamente el 90% de los comercios de la zona turística de Ensenada se han visto obligados a cerrar temporalmente ante la falta de gente y cruceros, informó Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Baja California.

“Sabemos de varias maquiladoras que está despidiendo y liquidando a su personal y comentándoles que dentro de 30 días les marcan para ver cómo va la cosa, esto está sucediendo a muchos de los negocios también, están llegando al punto de las negociaciones, la gran mayoría no han cerrado porque no llegan los estímulos de la federación que estamos esperando para poder tomar decisiones”, indicó.

El empresario explicó que cerrar un negocio no significa solamente poner un candado y retirarse, implica realizar una negociación con los trabajadores para no tener un problema a futuro.

“Al no decretarse una emergencia, uno como empresario tiene que liquidar los salarios completos y no hay dinero porque no hay ventas para liquidar eso, además de que estamos en tiempos de declaraciones de impuestos, ya empezó el mes y hay que pagar las rentas, seguro social e Infonavit”, señaló.

En ese sentido, puntualizó que han estado tratando de sensibilizar al gobierno federal para que se activen beneficios para los empresarios.

“Mientras no haya una claridad en cómo le vamos a hacer con los impuestos, muchos negocios están aguantando y siguen trabajando para poder tomar decisiones y no tener que quebrar, en la zona turística prácticamente un 90 a 95% están cerrados y en las demás calles prácticamente un 30 a 40% cerraron de manera temporal”, comentó.

Asimismo, mencionó que alrededor de 20 negocios han cerrado definitivamente sus puertas.

“Ellos ya no van a trabajar debido a que no tenían una solvencia económica, son de los que trabajan día a día, varios son restaurantes porque son los que han tenido más problemas con la afluencia de gente”, detalló.