757 personas desaparecidas y no localizadas en lo que va del año: Carpio

Ensenada BC.- Del 1 de enero al 10 de junio del año en curso, la Fiscalía General del Estado tiene un registro de 757 personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, se está clasificando que casos corresponden a desapariciones forzadas y cuáles corresponden a personas que salieron de sus domicilios y no volvieron.

Las razones por las cuales las cifras de las desapariciones han sido de pronto un tema complejo, es porque hay un fenómeno de clasificación jurídica y hay un fenómeno de uso coloquial del vocablo desaparición, esto es, que en la ley general en materia de desaparición de personas hay una forma exacta de clasificar a quienes no son solo movilizados y a quienes se consideran legalmente desaparecidos”

Explicó el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

En ese sentido, el funcionario explicó que las personas que se ausentan de forma inexplicable y quien reporta no conoce su paradero y no sabe decir una razón por la cual no se encuentra en casa, se le considera una persona no localizada.

Motivos fundados

Por otra parte, señaló que cuando hay razones que puedan dar motivos fundados para pensar que la ausencia de una persona pueda encontrarse relacionada con el acontecimiento de un hecho delictivo, es cuando se le considera como desaparición y procede una investigación penal por la posible comisión del delito.

“En el caso de la no localización no es un delito, es una búsqueda que en primer momento corresponde a la Comisión Estatal de Búsqueda y en segundo momento podía ser de competencia de investigación de un delito que se persiga por la Fiscalía General del Estado”, Indicó.

El funcionario afirmó que están escrudiñando carpeta por carpeta y reunir a cada colectivo para poner énfasis en el orden de la clasificación y hacerlo como lo dicta la Ley Federal en materia de Desaparición de Personas que se publicó desde 2017, pero que no se había estado haciendo así hasta el día de hoy.

“Tenemos 757 denuncias de la gente que se acerca a la Fiscalía para decir que no encuentran a su familiar, por supuesto que como avanza la investigación, muchas de esas personas ya fueron localizadas, pero son las veces que las personas han acudido a pedir ayuda por una ausencia o no localización”, apuntó.

Área débil

Carpio Sánchez comentó que en el departamento para la investigación especializada en los delitos de desaparición de personas, encontraron un área débil.

“Encontramos un área con carencias de recursos humanos, un área con carencias de clasificación de información, encontramos un área en donde se depositaban mayoritariamente aquellos perfiles que ya no eran útiles en otras áreas de investigación y por esa razón y en atención a los colectivos hemos elaborado un proyecto para reconstruir una Fiscalía para la desaparición de personas”, detalló.

El funcionario comentó que dicha área estará integrada por especialistas en derecho, en sociología, sicología, criminología, y todas aquellas ciencias que puedan ser útiles para dictaminar las razones por las cuales las personas se ausentan de sus domicilios o son forzadamente desaparecidas.

“En las áreas de investigación se estaría especializando al personal para perfilar a quienes deban estar, que tengan vocación de servicio, que cuenten con la preparación adecuada y que se coordinen con las otras instancias para las búsquedas, la responsabilidad de esa fiscalía sería justamente el esclarecimiento de los delitos de esta naturaleza”, afirmó.

Áreas de investigación inmediata

El Fiscal General dijo que dentro de esta área se contaría con áreas de investigación inmediata, investigación especializada, áreas de inteligencia y tecnología, así como áreas de apoyo en búsquedas de campo para diferentes sectores sociales.

Buscan que implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado aporten información

Por otra parte, Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, fue cuestionado sobre los avances de la investigación del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, y comentó que siguen tratando de convencer a los implicados para que den información de los autores intelectuales.

“Se está tratando de convencer a estas personas que colaboren con la investigación de manera formal, respetando las reglas del procedimiento con el propósito de que aporten información y pudieran obtener algún beneficio, ya sea durante en la estancia en de alguna pena o ver si es posible alguna reducción en la pena que podrían tener ellos de encontrarse culpables en el momento procesal oportuno”, declaró.

Información suficiente

Carpio Sánchez dijo que tienen información suficiente para pensar que ellos se están reservando información, bajo la lógica que cualquier persona que comete un delito pretende no ser descubierto, y el decir que tiene información lleva implícito la aceptación o la confesión de la conducta por la cual ellos podrían ser responsables.

“Aún sin contar con su colaboración tenemos datos de prueba suficiente que nos permitieron vincularlos a proceso y permanezcan en prisión preventiva oficiosa, en espera de que se desarrollen las demás etapas del procedimiento, se han sostenido algunas conversaciones con estas personas y sabemos de primera mano que si tienen más información pero no ha sido posible formalizar por un temor a otros colaboradores de grupos criminales a la cual pertenecieron”, abundó.

El Fiscal General insistió en que los implicados tienen la información que hace falta para terminar de armar la investigación y seguirán insistiendo.

“No únicamente dependeremos de esa posibilidad, seguiremos trabajando, seguimos deteniendo personas en el exterior de las penitenciarías, y sí hemos logrado obtener mayores datos de inteligencia, pero tenemos que asegurar en un momento determinado que estas informaciones se materialicen o se coloquen en la carpeta de investigación formal que ya se encuentra iniciada”, concluyó.