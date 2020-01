60 familias de pescadores afectadas por puente colapsado

Ensenada.- Ha pasado más de un mes de que colapsó un puente peatonal que conecta al malecón con las embarcaciones y todavía no ha sido reparado, afectando a 60 familias de pescadores que no pueden trabajar.

Fue el sábado 14 de diciembre de 2019 cuando se llevaba a cabo un desfile navideño de embarcaciones y debido al exceso de peso un puente peatonal colapsó dejando 11 lesionados.

Ante la indiferencia de las autoridades, ayer se manifestó un grupo de pescadores y comerciantes del malecón para dar a conocer la situación crítica en la que se encuentran actualmente

El Secretario General de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Roberto Acevedo, señaló que la caída del puente ha afectado a los miembros de la pesca deportiva, ribereña, locatarios del mercado de mariscos y tiendas de artesanías de la zona.

“Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que por favor se pongan las pilas, nos están dejando abandonados, no han hecho caso a lo que está pasando aquí”, declaró.

El representante de la la Asociación de Armadores de Pesca Deportiva, Martín Ramírez Jaime, consideró que es inaceptable que el gobierno federal, estatal, municipal no presten atención a un tema que afecta a más de 60 familias.

“Supuestamente este gobierno viene a ver el tema social y eso no está pasando, para nosotros es muy importante que no nada más nos vengan a buscar en tiempo de elecciones, que vengan a dar la cara las autoridades correspondientes”, recalcó.

El representante de los pescadores comentó que son un sector que genera empleos, que paga impuestos y que cumple con una exhaustiva normatividad federal, por lo que consideran injusto ser ignorados.

Asimismo, consideró que los pescadores no deben pagar la renta durante los meses que no han podido trabajar y durante el tiempo que pueda durar la obra, ya que no están generando ingresos.