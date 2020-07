Hospital General de Ensenada cuenta con un 50% de capacidad

Ante las especulaciones que circularon en redes sociales, el Director del Hospital General de Ensenada, Johann Galván de la Fuente, afirmó que dicho nosocomio no se encuentra colapsado en pacientes internados con COVID-19.

El médico informó que aún se cuenta con un 50% de capacidad y consideró que es grave la desinformación que manejan algunos medios de comunicación, que no cuentan con pruebas para sostener divulgaciones.

“Ese tipo de publicaciones sólo buscan crear caos, sin importar el daño por la confusión a la comunidad porteña” mencionó, Johann Galván.

Por otro lado, señaló que se están tomando las medidas para estar preparados ante un posible aumento de casos, por ello el Gobernador Jaime Bonilla Valdez en coordinación con el Secretario de Salud del Estado, gestionaron cincuenta contratos de enfermería para la contratación inmediata para el Hospital General de Ensenada, personal que será de gran apoyo en estos momentos de pandemia.

Reiteró que el Centinela de Covid-19 cuenta con los insumos necesarios para la protección del personal, cada semana les llega material, así como con material fotográfico que lo evidencia en la página de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada.

“En estos momentos no estamos rebasados, pero no debemos bajar la guardia, el personal está haciendo su parte trabajando arduamente, por lo que exhorto a la población a quedarse en casa, y no salir a menos que sea para actividades esenciales con las medidas preventivas”, concluyó.