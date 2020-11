Vacuna Covid e inversiones extranjeras fortalecen al peso ante el dólar

TIJUANA, B.C.- Avances en la vacuna contra el coronavirus, reservas internacionales del Banco de México elevadas, incremento en las remesas de Estados Unidos y la llegada de inversiones extranjeras fortalecen al peso contra el dólar.

José Luis Contreras, economista, comentó que el acercamiento con la vacuna contra el Covid aleja la posibilidad de que se registre de nueva cuenta un paro de labores a nivel internacional y los mercados aumentan su confianza.

Apuntó que las inversiones son el factor que mueve la economía y a pesar de que a México llega inversión extranjera, hace falta incentivar a las empresas mexicanas para fortalecer aún más el panorama.

El crecimiento económico depende de la inversión, si no hay inversión no va a haber generación de empleos, no va a haber crecimiento económico, es la fórmula, es la ecuación", manifestó.