"Trabajo para ser mejor"

Tijuana.- Para la Presidenta Ejecutiva de Toros de Tijuana, cuando se trata de su equipo es una persona que busca la cercanía con la comunidad, pues para ella es importante porque cree y entiende que sin la afición detrás del club, no tendrían para quién seguir trabajando.

Blanca Uribe Díaz nació en un entorno de empresarios. En su familia quien inició en los negocios fue su abuelo, después serían su padre, Alberto Uribe, y sus tíos quienes siguieron sus pasos, hasta llegar a ella, quien forma ya parte de la tercera generación.

Hija de madre nayarita y padre sonorense, ha vivido entre Tijuana y California, pero con una sólida preparación académica en diferentes instituciones del extranjero.

En el terreno laboral, la joven pero experimentada empresaria ha sido reconocida con premios como Ejecutiva del año en Orlando Florida y ha participado como consejera de Coparmex Tijuana.



¿Cómo decide incursionar en el mundo empresarial?

Mi papá es un empresario de generaciones, mi abuelo inició los negocios familiares en Guaymas, Sonora; mi padre y sus hermanos tomaron las riendas, y pues aquí estamos la tercera generación.



Tengo entendido que su formación académica fue en el extranjero, ¿Puede explicarnos un poco acerca de ella?

Claro, a los 15 años decidí seguir la preparatoria en un internado en Suiza para después graduarme y continuar con mi carrera en Londres, es ahí mismo donde concluyo mi maestría en Relaciones Internacionales.



¿Cuál ha sido la experiencia laboral de Blanca Uribe?

Mientras estudiaba, don Roberto González, en ese entonces director de Gruma, me invitó a trabajar, pues se encontraba inaugurando oficinas en Europa. Él me brindó la oportunidad de iniciar a trabajar en Gruma Londres, en donde permanecí aproximadamente dos años y medio.

Cuando concluí mi maestría, decidí seguir mi camino en la ciudad de México donde trabajé con el Gobierno del Estado de Sonora en la representación de Ciudad de México, ahí colaboré alrededor de 4 años hasta que decidí regresar a casa y apoyar en los negocios familiares.



¿Se han presentado dificultades durante su carrera profesional por el hecho de ser mujer?

El machismo en México, tristemente sigue existiendo pero creo que cada vez es menor. La verdad es que en todos los ámbitos en los que me he desarrollado no he tenido ese conflicto, al contrario; por ser una persona preparada en el extranjero, creo que me ayudó a abrir puertas y también el hecho de ser mujer, de lo cual me brinda mucho orgullo.

Claro que sí se presentan de repente situaciones, pero es cuestión de saber manejarlas y no tomarlo personal, no es problema de uno si no de la persona y pues yo adelante con mis proyectos y no permitir que ese tipo de cosas influyan.



¿Tiene algún logro pendiente por realizar?

Siento que estoy iniciando y aún tengo un largo camino por recorrer, cuento con un padre ejemplar en el mundo de los negocios y sé que sus zapatos son demasiado grandes para llenar pero estoy trabajando para ser cada día mejor y acercarme a no solamente ser una mejor empresaria, si no a ser mejor persona.



¿Desea compartir un mensaje para aquellas mujeres que tienen la inquietud de iniciar en el mundo de los negocios?

Por supuesto, yo les digo que adelante con sus sueños y crean en ellos y sus ideas. Existen mujeres que son ejemplo para las demás, todo es cuestión de seguir su camino y permanecer enfocado. Creo que cualquiera tiene las mismas oportunidades siempre y cuando se conduzcan de un modo profesional. ¡Adelante, no se den por vencidas!