Suspenden actividades maquiladoras; mandan a casa a 15 mil empleados

Tijuana.- Un total de 9 empresas maquiladoras de Tijuana suspendieron sus actividades y enviaron a más de 15 mil empleados a cuarentena con goce de sueldo íntegro, informó el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac), Heriberto Galindo Aguirre.

“Tenemos conocimiento de 9 empresas que han optado por enviar a todo su personal en cuarentena y cerrar sus puertas para apoyar a que esta pandemia no impacte tanto en la ciudad y el estado”, dijo.

Las empresas que suspendieron sus actividades pertenecen al sector maquilador que realiza actividades no esenciales explicó, como las automotrices, de servicios no prioritarios y de la industria electromecánica que no afecta la línea de producción.

