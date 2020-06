Son BC y Sonora de las entidades más afectadas: Canirac

Tijuana, BC.- Los estados fronterizos del Norte, como Sonora y Baja California, así como la Ciudad de México son las regiones del País con mayor afectación por la pandemia, declaró el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández Alonso.

Auguró una recuperación lenta ante un impacto económico por el Covid-19, pero dijo que las zonas más afectadas también serán las primeras en recuperarse.

También adelantó que la Canirac está afinando el lanzamiento de una aplicación que competirá en el mercado de entregas a domicilio de comida.

¿Cuál es el impacto del covid-19 en la industria restaurantera del país?

Ha sido un impacto durísimo a nivel nacional, en algunas ciudades han estado cerradas las actividades para los restaurantes prácticamente al 100%. La Ciudad de México, por ejemplo, lleva alrededor de 100 días con los restaurantes cerrados y solamente han podido vender comida para llevar.

Devastador para los casi 2 millones de mexicanos que se dedican a esta actividad, devastador para terceros, para todo el empleo indirecto que genera esta actividad, los agricultores, etcétera.

La primera semana de mayo ya sabíamos que el 5% de todo nuestro gremio ya había cerrado; en el país hay 650 mil restaurantes, ya sabíamos que para esa fecha más de 32 mil establecimientos del País ya habían cerrado, desde chiquitos, medianos y grandes.

Para esta época estamos calculando que alrededor del 15% de los restaurantes en el país, alrededor de 97 mil, estarán cerrados definitivamente, como consecuencia de la pandemia.

¿Quiénes fueron los más afectados?

Quienes no tenían previsto, quienes no tenían el flujo económico necesario, quienes no habían hecho un control de sus gastos, de sus costos, quienes de alguna manera se esperaron de más en tomar decisiones.

La epidemia le ha pegado a los grandes grupos restauranteros, a las grandes cadenas, les ha pegado muy fuerte y les ha pegado a los más pequeños.

¿Cómo afectará o está afectando a los empleos?

Donde se va a sentir una afectación mayor es en el empleo formal porque todos los restaurantes trataron de evitar tener alguna una baja en la plantilla laboral, pero eso se hizo inevitable.

Después de tres meses, para muchos sectores fue demasiado. Calculamos que se podrían perder alrededor de 300 mil empleos.

De acuerdo con el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en el 2014 había 1 millón 450 mil mexicanos laborando en esta actividad, en 2019 cerramos con 2 millones 187 mil.

¿Cuánto perdió el sector?

Alrededor de 75 mil millones de pesos, los restauranteros aportaron al PIB (Producto Interno Bruto) en 2019, 300 mil millones de pesos.

Si decimos que de 300 mil millones de pesos, tuvimos 100 días cerrados o 120 días cerrados, estaríamos hablando del 25% del total.

¿El gobierno qué tan culpable es?

No fue culpable de esta epidemia, sin embargo no creo que hubo la destreza suficiente para poder afrontarla, eso lo pienso y lo digo y creo que no soy el único que lo piensa así.

¿Y la reapertura?

Viene el tema del aforo y de estas restricciones en el horario, además de las medidas de seguridad e higiene serán más agresivas.

Porque sabemos que es una manera de evitar un contagio inmediato. Esta nueva normalidad no será sencilla.

¿Qué estados tendrán una recuperación más rápida?

Baja California será uno de ellos, Quintana Roo, Aguascalientes se ha ido normalizando, Colima, y creo que tiene que ver mucho con el sistema de salud y con el número de contagios.

La Canirac hizo un protocolo, lo elaboramos en conjunto con la Secretaría de Salud federal y la Secretaria de Turismo. Hicimos todos los lineamientos, sin embargo cada municipio ha querido adaptarlo de acuerdo a la información que tiene de contagios.

El protocolo Mesa Segura ¿cómo surge?

Las medidas utilizadas en Francia, en España, en Estados Unidos fueron la base para el protocolo de Mesa Segura que elaboró la Canirac. Donde se establece que lo más efectivo para evitar el contagio es la distancia.

¿Cómo es la nueva normalidad para la industria?

Pues, no es fácil vivir con restricciones, no es fácil vivir con temor. Esto implica para los restaurantes también un gasto. En algunos estados se está haciendo obligatorio que los establecimientos que tengan más de 30 personas, hagan pruebas al 5% de sus colaboradores.

Esto implica también un gasto importante. Todas estas nuevas inversiones sí son necesarias, si lo entendemos como algo necesario, pero para establecimientos que están saliendo o todavía de encuentran en una crisis, hacer este tipo de gastos es muy fuerte.

¿En qué estados?

En el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, se también que en algunos estados del Norte; finalmente donde ven que el contagio no está cediendo están tratando de homologar este tipo de pruebas.

No estamos en contra de las pruebas, de lo que sí es en que seamos los particulares quienes vengamos ahora a tener que pagar esto, porque no son pruebas sencillas, de pronto aparecieron productos por todos lados.

¿Es seguro ir a un restaurante en tiempos de Covid?

Yo no me atrevería como gremio a garantizar eso, lo que sí garantizamos es que todos los protocolos que nos están pidiendo las autoridades sanitarias que apliquemos los vamos a aplicar, eso sí lo podemos garantizar.

¿Tienen que estar afiliados a la Canirac para uso del protocolo Mesa Segura?

No se tiene que estar afiliado a la Canirac. Somos un organismo público que representa a todo el gremio.

¿Cómo califica el papel de las aplicaciones digitales para entregas a domicilio?

Son necesarias para comida a domicilio. Estamos hablando con ellas porque ha habido en algunos casos, en algunas ciudades, excesos en el cobro y eso está haciendo sumamente dañino para el gremio.

Estamos preparando ese convenio macro para pedirles primero, a las plataformas que diferencien el precio, para que quede muy claro cuánto cobran ellos y qué que cobramos nosotros.

El cliente quiere saber que si llega y le cobran de más, no necesariamente son los restaurantes.

¿Planean lanzar una plataforma propia?

Estamos trabajando con la propia para que la gente pueda escoger. Será abierta para todos, aunque no estén afiliados a la Canirac. Calculamos estar listos en unas tres cuatro semanas, no quisiera adelantarme.

Requisitos de mesa segura

•Tapete sanitizante en la entrada.

•Toma de temperatura.

•Sana distancia y aforo reducido.

•Uso de desinfectante en todos lados

•Tapabocas son obligatorios.

•Desinfección.

A nivel nacional

97 mil 500 restauranteros en quiebra.

300 mil empleos calculan perder.