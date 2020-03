‘Ser mujer puede ser un freno laboral’

Como profesionista, rodeada de 17 hombres con quienes trabaja, Michelle Guerrero Jaimes ha tenido que demostrar los conocimientos que ha adquirido para dejar en claro el nivel ejecutivo y directivo en el que se encuentra.

La directora del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana aseguró que los conocimientos y la perseverancia han determinado las oportunidades que se le han presentado a lo largo de su carrera en el sector empresarial y que le han permitido llegar hasta donde hoy se encuentra.

Estableciendo prioridades y manteniendo un equilibrio espiritual es como Guerrero Jaimes, asegura, ha cumplido con su rol de mujer, esposa, madre de un niño de 9 años, y como profesionista.

¿Cómo incursionó en el sector empresarial?

Inicié acercándome al Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el cual sentía que por mi formación académica podía involucrarme con los temas e inicié realizando mis prácticas.

Después se abrió una plaza para formar parte de Coparmex, pero los requisitos eran tener 23 años cumplidos, estar titulada y contar con experiencia laboral, no tenía ninguna de las tres (sonrió).

Presenté una iniciativa para un programa que ya existía, “Emprender”, que consistía en asesoría a nuevos negocios y yo lo enfoqué para personas con difícil acceso a él. Cuando lo presenté me dijeron: “Bienvenida, ¿Cuándo inicias?’’. Ahí trabajé durante tres años como Coordinadora del programa y después en Gerencia de Servicios.

¿Qué siguió para Michelle Guerrero después de Coparmex?

Cuando dejo Coparmex decido poner un negocio de lavamática, económicamente me iba muy bien pero en ocasiones cuando estaba en el negocio, me sentía frustrada.

Una vez que eres profesionista te das cuenta de las oportunidades que tienes.

En mi tiempo libre impartía clases, después alguien me explicó que existía la oportunidad de trabajar como Secretaria Técnica en Coordinación de Asesores en Presidencia, en el Gobierno. Envié mi currículum y al final me quedé trabajando ahí.

¿Cómo fue su experiencia laboral durante la etapa de embarazo?

Se da la oportunidad de un nuevo trabajo pero cuando se dan cuenta que estoy embarazada, me dijeron: ‘’Después hablamos, ya que concluyas tu etapa de embarazo’’, entonces ahí te das cuenta que por ser mujer, por estar en etapa fértil, de crianza, es un freno en la formación laboral.

Al final, me quedo una administración más en el Gobierno enfocada en aprender el Plan Estratégico y Metropolitano en el cual colaboré. Me cambiaron al IMPLAN y dije: ‘’De aquí soy’’ tengo que aprender y es donde tengo la oportunidad de volver a involucrarme con los organismos empresariales .

¿Cómo llega al Consejo Coordinador Empresarial (CCE)?

Cuando termina la administración del Gobierno en la que trabajaba, yo estaba en contacto con el presidente del CCE y le comenté que estaban despidiendo a la mayoría del personal a lo que me contestó: ‘’Michelle, tú no tienes necesidad de pasar por eso, con todo lo que sabes y has aprendido, ven a trabajar con nosotros’’.

Formo parte del consejo desde hace seis años como coordinadora de proyectos, y después de un año tomé la Dirección.

¿Cómo lleva el rol de madre y profesionista a la vez?

¡Es una locura! Inicio despertando a las 05:00 de la mañana para preparar desayuno, lonche y arreglar a mi hijo y después dejarlo en la escuela, una vez que hago eso estoy camino al trabajo para iniciar mi jornada laboral. Por la tarde estoy de regreso para cuidar de mi hijo, realizar tareas y demás cosas del hogar.

¡Claro que se puede! Y debemos entender que no estamos solas y que la responsabilidad es en pareja.