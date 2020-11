Resultado electoral de EU se refleja en tipo de cambio

TIJUANA, B.C.- El peso cerró con una ligera alza ante la elección de Estado Unidos, ya que durante el conteo de votos, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 21.97 pesos y un mínimo de 20.89 pesos por unidad.

El economista Jose Luis Contreras, comentó que el precio del dólar amaneció arriba de 21.90 pesos y se estabilizó con la claridad respecto al ganador de las elecciones; con un anuncio de Donald Trump de protesta pudiera repuntar el dólar.

"Con Joe Biden el tipo de cambio volverá a estabilizarse sobre los órdenes que anda, salvo la volatilidad momentánea que vaya a generar el conflicto postelectoral que quede en Estados Unidos", expresó.

No se debe contribuir al temor, apuntó, y esperar a los resultados, debido a que no es una situación que no se haya visto antes.

Tal vez haya una pérdida temporal del tipo de cambio, pero no podría pasar los 50 centavos de diferencia, agregó.

El experto en economía declaró que las elecciones van a tener un impacto en la política binacional y migratoria, pero en economía no va a tener una mayor implicación y menos con la victoria de Biden.

Explicó que los tipos de cambios son sensibles a las cuestiones de incertidumbre, y sin las reglas claras, los mercados se contraen y los niveles de riego aumentan, lo que causa que la tasa se eleve.

"Los problemas que tenemos que sin son una real amenaza, lo del repunte de esta crisis sanitaria que pudiera llevarnos otra vez a frenar la actividad económica nacional y local y ahí los ciudadanos debemos ser más responsables", agregó.