Recomiendan no endeudarse para salir de la cuesta de enero

TIJUANA, B.C.- Evitar endeudarse con créditos y no caer en las trampas de las estafas piramidales, son dos puntos clave para sobrellevar la cuesta de enero y así no prolongarla más, indicó el Presidente del Colegio de Economistas de Baja California.

Durante enero, tres de cada diez mexicanos se endeudan para saldar los costos de las fiestas de diciembre, ya que alrededor del 47% de los ingresos de fin de año son destinados a las festividades, informó Ismael Plascencia López.

Detalló que al endeudarse en este mes para cubrir los gastos de diciembre uno de cada cinco mexicanos sufre las consecuencias de estos créditos hasta por seis meses.

Uno de los consejos para enfrentar esta época del año, señaló, es llevar un registro de las compras realizadas, esto para identificar los ‘gastos hormiga’, que son aquellas adquisiciones que no son necesarias.

“A mi me gusta siempre un consejo que dio Warren Buffett, que ha sido uno de los hombres más ricos del mundo, dice que cuando estás en una tienda y agarras algo pregúntate ‘¿Si no lo compro pasa algo?’, si no pasa nada déjalo, quiere decir que no lo necesitas”, expresó.

Al registrar los ingresos del hogar y los egresos, al final de la semana o del mes las personas podrán verificar que el acumulado de los gastos hormiga puede ser un gran ahorro, si hubiera la disciplina de evitar caer en este consumismo.

Ahorros piramidales

Las personas deben tratar de no caer en la tentación de participar en un esquema piramidal, advirtió el experto, que son aquellas que ofrecen grandes rendimientos grandes y al final termina como una estafa.

Este tipo de engaños aumentan en la época de entrega de aguinaldos, destacó, porque ven que la gente tiene dinero, pero también en enero se llegan a dar, debido a que las personas lo ven como una alternativa de ahorro.

“Los que no tienen problemas con la cuesta de enero es cuando empiezan a ahorrar, y algunos de ellos incautos, caen en este tipo de estafas de ahorros piramidales, que se sofisticado y se están dando a través de redes sociales”, añadió.

Reconsiderar gastos

Ricardo Cortez Sánchez, docente e investigador de la facultad de contaduría y administración de UABC, reiteró que se requiere un registro de gastos e ingresos, de manera meticulosa, así como reconsiderar si se puede dejar de desembolsar en algunas cosas, ya que a inicio de año hay muchos deseos de compra.

Agregó que es importante reajustar el presupuesto y eliminar los gastos hormiga, como los cafés, o si se transportan por medio de una plataforma de transporte esperar a que las cuotas por alta demanda bajen, es decir, entrar en un pensamiento estratégico.

El ahorro es una de los factores fundamentales para tener éxito el resto del año, subrayó el investigador, en enero se deben dirigir los gastos que den certeza, es decir, pagar impuestos, prediales y deudas consideradas urgentes.

“En la medida que podamos diversificar nuestras actividades y no limitarnos a una sola forma de ingresos, vamos a incrementar el éxito y no tener que recurrir a un endeudamiento, porque el endeudamiento hoy, mañana será un compromiso que me lo cobrarán con creces”, concluyó.