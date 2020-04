Prohibir el paso a norteamericanos afectaría a la economía de BC 

Tijuana.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez declaró que el prohibir el paso a los ciudadanos norteamericanos a Baja California afectaría a la economía local, por lo que no se sería un plan viable para evitar que se propague el coronavirus entre ambas regiones.

La Unión Americana actualmente lidera la pandemia con más 337 mil casos.

“Ha estado en pláticas, inclusive a nivel canciller, pero tampoco podemos ahorcar la economía al 100%. Si podemos lograr nosotros que las empresas o disminuyan su fuerza de trabajo para que no se aglomeren tanto los trabajadores y no nada más las empresas adentro si como llegan. Es una cadenita de que ‘si no te infectas aquí, te infectas acá’’. A veces no nos queda de otra más que ir a cerrar las empresas. Esas son las medidas que vamos a seguir después de esto”, declaró Bonilla Valdez.

Dijo que las medidas preventivas serán más severas, sobre todo, las que se refieren a circular en las calles, aunque no especificó las sanciones; e insistió que no es un toque de queda, sino de conciencia.

“Tenemos que buscar la manera en que la gente entienda. Apelamos a su conciencia para el beneficio de ellos mismos”, señaló el ejecutivo estatal.