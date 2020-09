Pega a vendedores patrios cancelación de eventos

Tijuana.- Los vendedores de artículos patrios han visto disminuidas sus ventas con la cancelación de los eventos masivos del 15 de septiembre; son pocos los ambulantes que se han dedicado a estas ventas exclusivamente.

Los negocios de souvenirs en la Avenida Revolución han tenido poca movilidad de la mercancía patria.

Fany Mendoza, vendedora en esta calle, comentó que ve la gente sí pasa por este lugar, pero no compran.

Esto lo adjudica a que la gente todavía no se recupera económicamente y no es primordial comprar estos artículos, además de la cancelación de eventos masivos.

“Vienen y preguntan y dicen 'no pues al rato regreso' y ya no vuelven, no quieren o no pueden pagar y eso que nosotros no lo estamos dando tan caro, lo estamos casi regalando con tal de que salga y entre un ingreso”, comentó la vendedora.