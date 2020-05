Pago de utilidades debe realizarse antes de 31 de mayo

Tijuana, BC.- Empresas tienen hasta el 30 de mayo para pagar el monto lo respectivo a las utilidades a los trabajadores de acuerdo con el artículo 123 de la constitución, informó el presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Tijuana.

José Antonio Melgar Díaz indicó que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un derecho que la misma constitución otorga.

Se les debe pagar el 10% de la utilidad a los trabajadores, de lo que generaron las empresas, pero apuntó que no aplica para todas las empresas ni para todos los trabajadores.

“Quienes tienen el derecho son los trabajadores de planta, los que se encuentran activos y trabajaron en el ejercicio anterior, en el 2019 en este caso, los trabajadores que estuvieron por obra o por tiempo indeterminado, son otros de los que también tienen el derecho”, explicó.

Mientras que los ex trabajadores de planta, es decir, los trabajadores que estuvieron prestando su servicio por más de 70 días en el 2019, al igual que los trabajadores eventuales que son por tiempo u obra determinado.

Además de los que también prestaron servicios por más de 70 días al igual que los trabajadores de confianza, son los que tienen el derecho al reparto de utilidades, aseguró.

“Los que no tienen en derecho, son los profesionistas que cobran honorarios, trabajadores que haya prestado sus servicios en empresas que no tuvieron utilidades, los trabajadores que hayan trabajado menos de 70 días al año en una empresa, no generan el derecho”, informó.

Además de los directores o gerentes generales de las empresas así como los socios accionistas ellos también no tienen derecho a estas utilidades, agregó.