Negocios considerados esenciales reportan pérdidas de hasta el 50% 

Tijuana.- Los negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco–Servytur) de Tijuana, han sufrido un golpe económico por el nuevo coronavirus, en promedio de hasta un 50%.

Esto de acuerdo con el presidente de la Canaco y Servytur de la ciudad, Jorge Macías Jiménez, quien explicó que pese a tener alrededor del 60% de los comercios abiertos, por ser esenciales, no están trabajando al 100%.

“Los mercados son los que más están vendiendo, por el contrario las refaccionarías que están abiertas, solo están sobreviviendo. El virus ha afectado en varios rubros, donde ha pegado hasta en un 90%”, informó.

La implementación de venta a domicilio, las ventas a través de redes sociales y la aplicación de nuevas tecnologías, detalló es parte de lo que mantenido que innovar los comerciantes para poder subsistir.

También destacó que hasta la fecha no han registrado un gran número de despidos de personal entre los comerciantes y vendedores de servicios, pero que si esta situación adversa continua, muchos podrían recortar su planta laboral.

“Algunos lo que están haciendo es alternando el trabajo, otros lo que estamos haciendo es pagarles a los empleados, otros les dieron vacaciones a algunos, astas ahorita no me ha tocado que me digan que han corrido empleados”, comentó.

En cuanto al regreso a la normalidad, Macías Jiménez dijo que para poder readaptarnos a una cotidianidad distinta a la que se ha tenido, se deberá de cambiar la forma de hacer negocios y de atender a los clientes.

Agregó que vienen tiempos de cambio e innovación, además estimó que viviremos bajo el temor del virus, mientras la tranquilidad no regresará hasta que aparezca una vacuna.

Mientras que el tiempo que podría tardar en recuperarse económica entre el sector comercial y de servicios, aproximó que podría tardar lo que queda del año.

“La gente no va a tener dinero, por lo que no habrá dinero para hacer gastos no esenciales. El resto del año tendremos el reto de poder sobrevivir en lo que todo se re acomoda”, concluyó.