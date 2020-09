Más de 120 mil personas visitaron BC este fin de semana: SEST

Tijuana, BC.-Derivado del puente vacacional en Estados Unidos de ‘Labor day’, el Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), informó con datos preliminares que la ocupación hotelera tuvo 17 mil cuartos ocupados menos que el año pasado.

Declaró que de acuerdo a los primeros reportes, se estima que 124 mil personas visitaron Baja California, generando un consumo turístico de 531 millones de pesos en total del viernes y sábado.

Así como 169 mil vehículos que transitaron por las principales carreteras del Estado; en 2019 se tuvo un registro de 38 mil 504 cuartos ocupados y este año solo de 20 mil 693, correspondiente al 53.74%.

El funcionario recordó que no se llevó a cabo promoción turística a nivel internacional, que seguimos en semáforo rojo y que los cruces están limitados únicamente a viajes esenciales y que Estados Unidos recomienda no viajar a Baja California.

Al respecto, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que se debe de entender que el Estado es de transición de migrantes y que el Gobierno Federal no tiene restricciones en los viajes, por lo que no es posible un cierre total o parcial en las garitas.

Además expresó que los filtros sanitarios a los automóviles han estado desde marzo y no garantizan seguridad ante el Covid-19.

“No tiene ningún sentido hacer restricciones de movilidad en fronteras, no ha funcionado en ningún país del mundo, entonces no vamos a adoptar a estrategias que no funcionan, todo lo contrario”, puntualizó Pérez Rico.