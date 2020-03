'Infecta' Covid-19 al comercio exterior, sector automotriz el más afectado

Tijuana, BC.- El comercio internacional presenta demoras en los envíos de contenedores de China al mundo, debido a la potencial pandemia del Covid-19 o Coronavirus que ha infectado a más de 90 mil personas y ha causado el fallecimiento de más de 3 mil 100. Las importaciones desde China generan el 25% de valor agregado de las manufacturas globales.

De acuerdo con Ignacio Casas Fraire, Docente de la Escuela de Administración y Negocios de Cetys Universidad en Campus Tijuana, será durante marzo que se noten las verdaderas afectaciones, ya que no existen proveedores alternativos que sustituyan las cadenas globales de valor a las que depende principalmente el sector manufacturero con la región asiática. Los mercados más afectados son el sector automotriz y el perecedero.

“Hay retrasos en producción, logística deficiente, hay inspecciones a tripulación de barcos chinos que llegan a México y todo el mundo. Una vez que salen son inspeccionados, eso retrasa mucho la llegada de materia prima e insumos a México. Vemos que, por ejemplo, Chile estaba reportando mil 500 contenedores varados en China porque los puertos están parados. Latinoamérica se prepara para eso, Brasil está preocupado porque hay miles de contenedores en tránsito a China y no saben qué va a pasar, los perecederos se van a echar a perder, apenas está empezando todo este tema”, advirtió.

El sector automotriz ya mostraba una contractura previa a la aparición del coronavirus, pero una vez anunciada esta enfermedad, los autoparteros chinos comenzaron a cerrar sus fábricas tras las fiestas de China o reabrieron para también cerrar porque las exportaciones chinas se vararon.

“El problema para este sector comienza porque no hay suficientes compradores de autos, luego con la aparición del Covid-19 afecta la fabricación y exacerba el problema de demanda. No hay quien sustituya las autopartes a corto plazo. Todavía no se puede medir el impacto, lo que sí sabemos es que lo que embarcaron después de la segunda semana de febrero debería llegar en estas primeras semanas de marzo. Empezaremos a sentir la falta de llegada de materia prima que no está cumpliendo los tiempos de entrega”, pronosticó el académico.

Las importaciones chinas a México tienen un valor de 83 mil millones de dólares. Cabe destacar que los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Mazatlán reciben principalmente mercancía de este país asiático, por ello podrían ser las entradas más afectadas en el sector comercial.

Contexto económico

Casas Fraire refirió que la situación surgió cuando los mercados también eran afectados por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por la salida oficial de Gran Bretaña de la Unión Europea, por la demanda de petróleo que mostró una baja, así como por las celebraciones chinas que provocan que este país guarde su producción mundial hasta febrero, periodo en el que se dio a conocer el virus con potencial a pandemia, además están en puerta las elecciones de Estados Unidos donde podría darse la reelección de Donald Trump.