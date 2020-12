Home Office llegó para quedarse en sector maquilador

Tijuana, BC.- El trabajo desde casa es una modalidad que comenzaron a adoptar las industrias maquiladoras, ya que les ha funcionado y lo seguirán aplicando, manifestó el presidente de Index Zona Costa BC, Luis Manuel Hernández González.

Indicó que en los últimos cuatro meses se ha recurrido al Home Office por parte de las industrias con la finalidad de evitar la movilidad de los empleados.

“Aquí la clave es que trabajando desde sus casas muchos han sido un poquito más productivos, quiere decir que como ya no te tienes que desplazar, no estás gastando en gasolina, no estás afuera comprando en comercios, va haciendo que ya estés más enfocado en el trabajo”, manifestó.

La mayor parte de quienes realizan el Home Office son los administrativos, detalló Hernández González, en las áreas de finanzas, recursos humanos, compras, planeación y sistemas.

Informó que aproximadamente el 20% de la plantilla realiza su trabajo de manera remota, y más de un 50% de las industrias maquiladoras han adaptado este modelo de empleo, derivado de la pandemia.

Tuvieron un periodo de adaptación del trabajo en casa de 15 días, manifestó, y fue un proceso rápido, en el que se acordó que los empleados iban a laborar bajo este esquema, el personal lo manejó con efectividad.

Aseguró que el trabajo desde casa llegó para quedarse debido a que la pandemia va a durar un año más, por lo que piensan continuar bajo este esquema en un futuro, además de los resultados que se han tenido.

“Ha resultado muy bien, bastante nutrido, porque la gente y las empresas están ya entendiendo de que puedes estar operando a la distancia”, afirmó el presidente electo de Index nacional.

Este mes se va a disminuir la movilidad en las empresas, apuntó, dejarán de trabajar en un promedio de 10 días, en lo que se hace el cierre del año, esto fue lo acordado de las industrias con el Gobierno del Estado.