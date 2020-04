Extreman cuidados empresas esenciales durante pandemia

La industria maquiladora en Baja California ha resultado ser otro de los sectores golpeados por la pandemia del covid-19, por la suspensión de empresas no esenciales, los trabajadores contagiados y el señalamiento negativo por parte del Gobierno estatal.

Pese a eso, las empresas dedicadas a la manufactura de artículos médicos, catalogadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como esenciales han tenido que extremar sus medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios dentro de la planta.

Como el caso del Ossur México, una empresa que ha sido catalogada como la más segura ante la pandemia, por la misma STPS, aseguró el director de la planta, Eduardo Salcedo.

Esta empresa cuenta con un programa amplio de sanitización de instalaciones y protocolos de salud, que van desde el acceso de empleados por un domo de desinfección, posterior a eso la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.

Además de tener marcada en el piso la distancia entre las personas, al igual que en el comedor y las áreas de trabajo; los empleados cuentan con cubrebocas, caretas protectoras y guantes.

Durante un recorrido dentro de la planta ubicada en la zona industrial de Otay, se pudo observar cómo todos los colaboradores en las distintas áreas replican y ejecutan las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de guantes, caretas, cubrebocas y gel antibacterial.

Refuerzan limpieza

Esmeralda, quien se encarga de la manufactura de collarines ortopédicos en Ossur, contó que todos los días limpia su área de trabajo con una fórmula para desinfectar y un trapo, lo que la hace sentir más segura ante el virus.

Hay riesgo como en todas partes, si no te cuidas y proteges pues lo corres, aquí me siento segura, porque hay gel y protecciones para evitar que ande el virus aquí, además no ha salido ningún caso (de covid-19) en esta empresa”, comentó.