Estiman que el 30% de los comercios turísticos no sobrevivirán

Tijuana.- Más del 30% de los locales de la zona turística de Tijuana no podrán reabrir por la extensión de la cuarentena hasta el 31 de mayo, aseguró el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos del Centro de Tijuana, Julián Palombo.

Dijo que son cerca de 250 locales que desde la plaza Viva Tijuana, pasando por la avenida México, hasta la avenida Revolución, los que se ven afectados al 100% por el cierre de sus establecimientos por falta de clientela.

“Los locales que están cerrados es porque no pertenecen al ramo de las actividades esenciales y es porque son más los gastos operativos que lo que se genera en ingresos, no hay ventas, no hay clientela”, explicó.

Las más de 500 familias que dependen del comercio en estas zonas podrían perder su única fuente de empleo al no poder mantener los gastos de operación, lamentó Julián Palombo.

El uso de energía eléctrica, agua y demás servicios está consumiendo a los pequeños comerciantes y probablemente esto hará que no puedan volver abrir, estimó que entre un 20% y 30% de los comercios se verán en esa situación.

“Los que ya la iban armando y empezaban a despegar en sus negocios se han visto obstaculizados por esta contingencia, desgraciadamente muchos de ellos son los que no resistirán más tiempo”, comentó.

La falta de apoyos a las microempresas y mejores políticas públicas para salvar a este sector, también favorece que no se puedan levantar de esta crisis, ya que no todos tienen la forma de pedir un préstamo y al final tendrán que pagar impuestos y servicios, dijo.

Respecto a las medidas sanitarias para la contención del covid-19 las calificó de necesarias, aunque mortales para la economía.

“Claro que son necesarias, primero es la salud pero eso no quita que nos afecta a los comerciantes, tiene severas repercusiones económicas pero, es lo que se debe hacer por la salud de todos”, concluyó.