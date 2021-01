Estima maquila generar en Tijuana 10 mil empleos, solo en enero

Tijuana, BC.- El sector maquilador de la ciudad estima que en este mes se abrirán más de 10 mil vacantes, informó el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac).

“La tasa de desocupación de Baja California, comparado con la media nacional, somos uno de los estados más bendecidos en la recuperación de empleos y fuentes de trabajo”, declaró Heriberto Galindo Aguirre, presidente de Arhitac.

El estado registró una tasa de desocupación del 2.6% en 2020, dijo, lo que genera buena perspectiva de generación de empleo para este 2021. “En la industria manufacturera ahorita no tenemos desempleo, no hay recortes, lo que se está haciendo es todo lo contrario, una tendencia de recuperación y, de hecho, no es tanta la gente que tenemos para nuestros trabajos operativos”, manifestó. De acuerdo a la última encuesta de Arhitac, reveló, las 10 mil 790 vacantes en enero se generarán en Tijuana, pero también se contempla algunas enTecate y Ensenada.

Juan Morales, director general del Despacho Ruiz-Morales, explicó que realizaron un estudio con el Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI), el cual tomó una muestra de mil 628 empresas de Baja California.

Apuntó que en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (Immex) en

Tijuana y Rosarito perdieron nueve mil 944 empleos en marzo y abril, pero entre mayo y agosto se generaron 20 mil 794.

“Empezamos con un número positivo en enero, tuvimos un crecimiento en febrero, sin embargo, viene el bajón en marzo y abril, en Immex perdimos nueve mil 944 empleos y los asegurados en el seguro social fueron 15 mil 614”, expresó Juan Morales.

En octubre del 2020 se alcanzaron niveles históricos de empleo Immex en Tijuana y Rosarito, recalcó, ya que se alcanzaron los 258 mil 471 plazas de trabajo en el sector, en el mismo mes de 2019, se registraron 243 mil 742.

Detalló que de las mil 628 empresas, el 45.3% nunca suspendió operaciones, 49.4% detuvo acciones temporalmente y un 5.2% cerró definitivamente, el tiempo de cierre promedio supera los dos meses.