Empresarios de BC gastan hasta $41 mil en seguridad

Tijuana, BC.-Para evitar ser víctimas de la inseguridad, los empresarios del Estado gastan más de 40 mil pesos para la protección de sus establecimientos, detalla la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020 del Inegi.

El estudio indica que los recursos destinados para la protección de sus negocios son para la adquisición de cámaras de vigilancia, alarmas y colocar candados, cerraduras y rejas.

En comparación con los otros empresarios del país, Baja California está en quinto lugar, por debajo de la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur, donde los gastos en equipo de seguridad van de los 300 a los 43 mil pesos.

De acuerdo a las cifras del Inegi, de los 110 mil 970 establecimientos en el estado, 33 mil 578 fueron víctimas de un delito, con un promedio de pérdidas económicas de 27 mil 582 pesos.

Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, afirmó que son el sector más vulnerable, debido a que no tiene la capacidad para pagar seguridad privada.

Expresó que en este 2020 al principio de la pandemia hubo un incremento en los robos, aunque con el tiempo se tranquilizó este aspecto.

Con el Buen Fin, apuntó, notaron un incremento cerca del 80% en las ventas de sistemas de seguridad de los negocios y casas, lo que significa que a la gente le preocupa ser víctima de algún delito.

"El meter sistema de seguridad es porque hay cierto temor, entonces de alguna manera ese estudio que nos da el Inegi si reporta que hubo aumento o somos vulnerables el comercio y servicios", indicó Macías Jiménez.

El robo hormiga o con arma son los principales delitos de los que son víctimas los comercios, afirmó, también de las extorsiones.

"La gente ya está aprendiendo y no cae tan fácil como al principio, cuando estaba con estos temas de que 'tengo a tu hijo' o 'me dijo el contador que me dieras el efectivo y voy a mandar a alguien a que lo recoja', últimamente ha estado más callado ese tema", manifestó.

Otra de sus preocupaciones, puntualizó el dirigente de Canaco, es que la limitación en aforos y cierres de establecimiento tengan como consecuencia el desempleo, lo que podría desencadenar problemas para la seguridad.

La percepción

Gabriel Camarena Salinas, presidente del Comité Técnico de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) de BC, declaró que a pesar de que los indicadores de la inseguridad van a la baja, todavía no se siente en el día a día.

Hay una situación de precaución en cuanto a inseguridad, subrayó el líder de los organismos empresariales, sobre todo en los comercios por los robos o extorsiones telefónicas que son constantes en los negocios, pero parte de la población ya está acostumbrada.