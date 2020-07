Eliminan incentivos para empresas certificadas

Tijuana.- El viernes 24 de julio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una modificación que elimina la devolución de IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS, situación que afecta de manera importante a la economía nacional.

Además pone en riesgo la permanencia de las empresas establecidas en el país y la llegada de nuevas inversiones, expresó el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa, Luis Manuel Hernández.

“La certificación te daba ciertas ventajas de obtener las devoluciones más rápido, recordemos que desde que llegó esta administración federal, lo primero que se detuvo fue la devolución de IVA”.

“Entonces creo que hubo varios mensajes del gobierno en donde manifestaba no estar de acuerdo en cómo se devolvía el impuesto, ni en regresarlo rápido”, comentó.

Tan solo en el primer trimestre del 2020 la industria manufacturera en México registró 4.56 mil millones de dólares de inversión extranjera directa neta, dijo; esto indica la importancia del sector y del impacto negativo que tendrá el país con esta clase de determinaciones.

“Durante el primer trimestre de este año, industrias manufactureras registraron una inversión extranjera directa neta en el orden de los 4.56 mil millones de dólares para el país, esto es México y la importancia que tiene el sector en la economía del país”, reveló.

Aclaró que esta determinación se suma a una larga lista de beneficios y derechos que se han ido quitando al sector empresarial por parte de la federación, situación que de entrada ahuyenta la llegada de nuevas inversiones.

Además dijo que orilla a las empresas establecidas en México a buscar otros países que les ofrezcan condiciones más atractivas para establecerse.

“Cuando te cuartan un derecho como empresario, como inversionista tienes que ver qué otros países te los generan, lo que hemos visto es como gradualmente se han ido perdiendo beneficios y derechos sobre los empresarios”

“Por ejemplo México es de los muy pocos países que no generó ningún beneficio al sector empresarial en esta pandemia, lo cual hace más difícil atraer la inversión”, recordó.

El hecho de que decisiones como esta no solo afectan a un sector de la población, ya que toda la economía se encuentra conectada, aclaró que al perder este beneficio el empresario buscará una solución, que en muchos casos será llevar su inversión a otros países.

“Por ejemplo imagínense que vienen a Tijuana y no hay ningún parque industrial, no hay las 370 mil personas con empleo en el estado gracias a ellos, no se pagan nóminas de 9 millones de dólares al día solamente en Tijuana”, finalizó.