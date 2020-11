Dólar vuelve a estar por debajo de los 20 pesos

Los avances en la vacuna contra el Covid-19 y los proyectos a corto plazo de comenzarla a aplicar han impactado en el tipo de cambio, el cual bajó de los 20 pesos por dólar, situación que no se registraba desde marzo del presente año.

El economista José Luis Contreras comentó que este panorama aleja la posibilidad de que se registre de nueva cuenta un paro de labores a nivel internacional, lo que fomenta la confianza en los mercados aumentan.

Ayer en Tijuana la compra del dólar fue de los 19.20 a 19.40 pesos, mientras que la venta registrada fue de los 19.50 a 19.80 pesos.

Hay menos demanda

Carlos Leos Martínez, presidente de centros cambiarios, informó que la venta de dólares ha disminuido en la ciudad y en cambio la compra se mantiene en más de 200 mil operaciones al día en total de las casas de cambio.

"Les vendemos dólares al 30 por ciento de la población económicamente activa, y en su inmensa mayoría esa población era la que cruzaba de manera constante hacia el sur de los Estados Unidos para hacer el mandado", indicó.

A raíz del cierre de la frontera para turistas mexicanos, detalló, causó la disminución de venta de dólares al 50 por ciento en la zona cercana a la entrada del país, aunque en algunas zonas pudo llegar al 70 por ciento.

Han abierto nuevas casas de cambio en la ciudad, afirmó Carlos Leos, a pesar de la pandemia y estima que son aproximadamente 20 aperturas en los últimos seis meses.

"No vemos que haya una disminución en el padrón, simplemente o cambiado de manos y ha seguido creciendo a pesar de todo en número de cifras cambiarias en la ciudad de Tijuana", expresó

Fortalecer atractivos

José Luis Contreras apuntó que las inversiones son el factor que mueve la economía y a pesar de que a México llega inversión extranjera, hace falta incentivar a las empresas mexicanas para fortalecer aún más el panorama.

"El crecimiento económico depende de la inversión, si no hay inversión no va a haber generación de empleos, no va a haber crecimiento económico, es la fórmula, es la ecuación", manifestó.

El ingreso de dólares a través de las remesas en el país también influye en la fortaleza del peso, y este año las remesas van a alcanzar los 40 mil millones de dólares, estimó.

Señaló que no es motivo de festejo que las remesas sean la principal entrada de dólares en México, debido a que esto significa que hay más mexicanos que laboran en el extranjero.