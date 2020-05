Difícil resistir a comercio turístico a un mes más de ‘paro’

Los comerciantes turísticos del centro de Tijuana no podrán resistir un mes más sin poder abrir sus locales con venta al público, ya que muchos de ellos viven al día, aseguró Julián Palombo Saucedo, representante de este sector.

La mayoría de los negocios del giro turístico del primer cuadro de la ciudad trabajan al día para costear los gastos tanto familiares como los del mismo comercio, por eso declaró que será difícil que se puedan reponer de este cierre.

Solo 60% de los negocios o un poco más, dijo, podría reabrir sus locales comerciales, para junio, si es que para entonces se reactivan las actividades no esenciales en la ciudad.

Lamentó que esto sucediera ahora, cuando estaban resurgiendo después de la crisis provocada por el atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001.

“Veníamos de una buena racha, se estaban abriendo más negocios de jóvenes emprendedores sobre todo el corredor turístico, nos estábamos recuperando de la crisis económica del 9/11; cuando nos golpea esta pandemia”, comentó.

Por el momento indicó que se encuentran cerrados poco más del 80% de los negocios, con un desplome en sus ventas de más del 115%, mientras los que siguen abiertos reportan pérdidas de hasta el 85%, comparado con un día normal de trabajo.

Respecto a los apoyos ofrecidos por los tres órdenes de Gobierno (federal, municipal y estatal) señaló que en primera no son suficientes para la necesidad de los comerciantes y en segunda no todos pueden aplicar a estos por los requisitos que piden para otorgarlos.

“De alguna manera, muchos no podremos acceder a ese financiamiento porque no vamos a cubrir los requisitos que nos solicita la autoridad. Para muchos no será posible reiniciar sus actividades pronto ni recuperarse de esta”, concluyó.