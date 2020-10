Desaparición del 'outsourcing' afectará a industria de Tijuana

Se anunció que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, enviará una iniciativa de ley para desaparecer la figura del outsourcing; en Tijuana es recurrente a este tipo de empresas.

Roberto Quijano Sosa, abogado empresarial, comentó que esta noticia si va a impactar el ámbito laboral; desde hace tiempo se ha buscado modificar el outsourcing.

"Es un sistema en el cual un tercero, contrata cierto personal y lo asigna a ciertas empresas. Este sistema se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo de 1970, no es ningún sistema nuevo", explicó.

Se han creado empresas que no tienen manera de garantizar los derechos de los trabajadores, y al no existir, los trabajadores no pueden acceder a la seguridad y protección de una compañía real.

Quijano Sosa apuntó que más que eliminarse, las outsorcing deben regularse más formalmente, con sistemas de verificación, porque hay empresas que no tienen la posibilidad de contar con una administración.

Afirmó que en Tijuana se recurre a las outsorcing, al dar facilidades a las empresas cómo hacer los trámites de altas y bajas del Imss, y buscan que alguien más lo administre.

"Desafortunadamente hubo abusos por algunas empresas de outsourcing y lo que se hace en algunas ocasiones, es establecer empresas fuera del Estado y esas empresas fuera del Estado son las pagadoras", agregó.