Con nuevo protocolo reabren en BC 27 centros comerciales

TIJUANA, BC.- Con la llegada de la nueva normalidad y el semáforo epidemiológico para la reactivación de actividades económicas en el País por la contingencia sanitaria, en Baja California se han reaperturado 27 centros comerciales de los cuales 18 están en Tijuana.

La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo informó a la par de la reactivación de los centros comerciales también se les permitió a los negocios dentro de estas reactivarse siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios.

El funcionamiento de estos lugares en la nueva normalidad es muy amplio, durante un recorrido realizado por FRONTERA en una reconocida plaza comercial de la ciudad, se pudieron registrar las medidas que se implementan en estos espacios.

Depende la forma de la llegada del cliente si es en vehículo, en la entrada del estacionamiento los espera personal de la plaza para tomarles temperatura de todos los que vengan en el automóvil y posteriormente les entrega gel antibacterial.

El uso del cubrebocas es obligatorio todo el tiempo que las personas permanezcan en la plaza; la entrada peatonal también tiene a un solo guardia quien realiza el procedimiento de chequeo de temperatura y proporcionar líquido sanitizante.

A la entrada de cada establecimiento se replica la misma mecánica, con el extra del tapete para desinfectar el calzado y las marcas para mantener la sana distancia.

Para poder ingresar al supermercado, hay que hacer fila, no pueden entrar todos, el acceso es limitado para que no se conglomeran las personas en los pasillos y cajas.

Said Gaona Torres, el guardia designado para revisar a todo el que entre a la plaza comercial, contó que uno de los requisitos indispensables para acceder es el uso de cubrebocas, en caso de portarlo no pueden ingresar.

Les pedimos que traigan cubrebocas si no, no los dejamos pasar, aunque muchos se molestan, me maltratan, me dicen groserías, pero es mi trabajo y tengo que hacerlo. Sin cubrebocas no pasan, deben traerlo a la fuerza”, declaró.