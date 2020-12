Comerciantes esperan recuperarse para el 6 de enero

Tijuana, BC.- Algunos vendedores de Tijuana no alcanzaron lasventas que esperaban previo a navidad, debido a diversos factores, sin embargo, otros esperan que el panorama mejore para el 06 de enero.

Marine, vendedora de juguetes y accesorios, expresó que no llegaron a la meta de sus ventas, sin embargo, hay días con mayores ventas, incluso el 24 de diciembre hubo movimien to en las tiendas.

Comentó que su local tiene cuatro meses en operación, de los cuales diciembre fue el mes con más transacciones, y el artículo con más demanda fueron las mochilas para niños, sobre todo las económicas.

"Si estuvo saliendo gente, hubo filas para entrar al Swap Meet, gente de compras, y para envolver regalos iban con sus bolsas llenas, pero más los fines de semana, como que se notó que si les dieron su aguinaldo", opinó Marine.

Mucha gente, pocos compradores Virginia se dedica a vender perfumes, juguetes y decoraciones navideñas, dijo que sus ventas estuvieron por debajo de la cifra del año anterior, a pesar de haber flujo de personas cerca de su local.

Manifestó que por las complicaciones económicas que ha dejado la pandemia la gente prefiere comprar comida en lugar de otros artículos, pero tiene la esperanza de que para el 06 de enero la situación mejore.

"Se vendieron un poquito más las series, no me fue como yo esperaba, porque hace un año tuve muchas más ventas, no me sobró nada y ahora si me sobraron muchas series", afirmó.

Las filas para ingresar al Swap Meet afectaron a Esperanza, quien tiene una estética de uñas, ya que a pesar de tener clientas bajo cita, el tiempo de espera las hacía retirarse del lugar antes de ingresar.

"Este año ha estado muy bajo porque para poder entrar primeramente tienen que hacer una fila, y al hacerla las personas se desesperan, se cansan y prefieren irse, esto a nosotros nos afecta", declaró.

Su negocio duró seis meses cerrado, indicó, cuando volvieron a labores la gente desconocía que su estética estaba abierta y a penas en diciembre se han recuperado, pero no se acerca a la afluencia de otros años.