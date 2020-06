Cobro de licencia sanitaria todavía no entrará en vigor

La presidenta de la comisión de salud del Congreso de Baja California, Montserrat Caballero Ramírez, dijo que la ley que contempla la aplicación de una nueva licencia sanitaria a más de deiz giros comerciales aún no está lista.

Agregó que no se trata de una licencia extra sino de una reposición a la regulación que ya existía, y que ahora se contemplarán medidas en contra del nuevo coronavirus.

Dicha legislación aún carece de reglamento, tabulador de costos, entre otros elementos, apuntó, por lo que los comercios podrían empezar a reactivarse sin tener que pagar la licencia.

No se trata de una sobrerregulación, consideramos que a raíz del Covid se debe hacer una política pública más directa y más seria con los ciudadanos porque esta norma se encontraba muy ambigua”, comentó.

En cuanto al tema de los precios de la licencia desestimó que su costo sobrepase los 17 mil pesos como lo plantea la iniciativa privada.

Aún no pueden precisar el costo que tendrá la licencia ya que es necesario que hagan adecuaciones a la ley de ingresos del Estado; y podría tardar meses en quedar lista, explicó la legisladora local.

“Los precios podrán ir desde los 500 pesos, porque sabemos que no es lo mismo un restaurante en Zona Río que en una colonia popular, definitivamente los 40 mil y 30 mil que se están manejando no van a existir, no se pretende eso”, indicó.