Cierra el 30% de locales comerciales en Tijuana

TIJUANA, B.C.- Aproximadamente el 30 por ciento de los locales dentro de los centros comerciales de Tijuana se encuentran desocupados debido a que sus arrendatarios no pudieron continuar con los pagos de la renta.

Ricardo Jiménez Quiñones, secretario de la sección especializada de Centros y Plazas Comerciales de Canaco, informó que esta situación se presentó con aquellos negocios que por el tipo de productos que vendían no les permitió continuar por las restricciones de la pandemia.

Fueron establecimientos cerrados por considerarse no esenciales, y hasta el momento los locales no han sido rentados por otros comerciantes, apuntó.

"Es una maquinaria que se empieza a mover lentamente y en varios centros comerciales pues vemos muchos locales vacíos", indicó.

La ocupación de estos espacios, consideró Jiménez Quiñones, volverá en la medida en que disminuyan los índices del Covid, o con la vacuna en circulación.

Estimó que la reactivación de los centros comerciales en su totalidad se logrará hasta finales del próximo año.

Apertura paulatina

El líder de la sección de Canaco, que tiene censados al menos 15 centros comerciales, recordó que en agosto tuvieron la reapertura los locales que sobrevivieron a los estragos de la pandemia, lo cual permitió tener movimiento en la ciudad, con el regreso de las personas que trabajan en los centros comerciales, establecimientos y en servicios.

El secretario destacó la importancia del gremio restaurantero para los propietarios de Centros Comerciales, ya que por ser un atractivo turístico ha permitido que Tijuana se sostenga económicamente.

Aseveró que para lograr seguir con el movimiento de la economía, se requiere que la gente cuide de los protocolos sanitarios, utilice el cubrebocas, respeten la sana distancia, por ello dentro de los centros comerciales son cuidadosos con ellos.

Señaló que en las zonas marginadas de la ciudad es donde hay mayores contagios y en ellas abundan los mercados sobreruedas, y no se procuran los protocolos, lo cual es una afectación en cuanto a los contagios.

"A un lado de la clínica siete del seguro social hay gente que está vendiendo fritangas y no puede ser, no porque nosotros estemos organizados, sino porque eso está dañando la salud de los tijuanenses y en un centro de salud, donde no se cuidan esas cosas, pues es contrario a las necesidades que tenemos", declaró Ricardo Jiménez.