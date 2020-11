Buen Fin genera opiniones divididas entre tijuanenses 

En este Buen Fin hay opiniones divididas entre los Tijuanenses, respecto a las ofertas que ofrecen los distintos establecimientos, algunos han aprovechado las ofertas, en tanto otros no piensan adquirir productos porque consideran que no hay descuentos.

Beatriz Jiménez mencionó que asistió a la tienda a realizar una compra regular, no por las ofertas del Buen Fin; en su compra no tuvo ningún descuento.

“Realmente yo no veo muchas ofertas, y como no me he enfocado en buscarlas la verdad es que no puedo decir si están bien o mal, pero las cosas que yo necesitaba comprar pues no han tenido especial”, apuntó Jiménez.

Helena Gómez opinó que en los electrodomésticos si ha visto las ofertas, debido a que busca adquirir y que mucha gente asiste a las tiendas para aprovechar las ofertas.

“Ando buscando algo como sala y eso, y es lo que he visto que si hay buenos descuentos, nomás en Dico ahí es donde fui. Fue de repente esto, dijimos vamos a ver qué hay, si hay buenas ofertas”, manifestó.

Carlos Daniel Trinidad dijo que esperaba adquirir un nuevo teléfono celular en estas ofertas; estaba en la plaza para hacer otras compras cuando vio los descuentos en la telefonía y por eso decidió pedir más informes.

“Las ofertas si me han parecido bien, a lo que yo ví como que si dan un apoyo con lo de la contingencia y todo esto, si es un descuento de verdad, no como otros años”, puntualizó.