Aumento en canasta básica agrava la crisis

Tijuana.- El aumento en los costos de la canasta básica es una preocupación constante, sin embargo, con la pandemia por coronavirus la situación se ha complicado más, ante la falta de empleo o recortes a los salarios.

Es el caso de la señora María del Refugio Torres, quien se quedó sin empleo.

“Si es un mal momento por que la verdad hay muchas personas que estamos sin empleo, entonces que le den aumento a la canasta si es bastante difícil pagar el costo” declaró.

La ama de casa Antonia Barragán comentó estar de acuerdo en las complicaciones que esto le ha ocasionado, ya que su esposo se encuentra desempleado.

“Si ha aumentado mucho, ya no rinde nada, todo está bien caro. Muchos no tienen trabajo, mi esposo no ha trabajado por lo mismo de la pandemia” compartió.

Gracias a datos de la Profeco hemos podido hacer una comparativa del costo promedio de la canasta básica y los costos en algunos establecimientos de la ciudad de Tijuana.

La bolsa de frijol pinto de 900 gramos en promedio nacional es de 48.90 pesos; el promedio en Tijuana es de 45 pesos; 18 piezas de huevo blanco en promedio nacional 38.90 pesos, en Tijuana 40 pesos.

El azúcar estándar 27 pesos en promedio nacional, en Tijuana 26 pesos promedio; las tortillas 15.60 pesos promedio en tortillerías a nivel nacional, en Tijuana 16 pesos promedio.

Según datos del INEGI, en julio se presentó una alza mensual en la canasta básica del 1.290% y una inflación anual del 4.420%.

Además de afectar en la economía familiar esto también repercute en los establecimientos de comida, ya que después de haber retomado sus actividades aún no se recuperan económicamente.

Ahora sus ganancias se ven disminuidas con el aumento de la canasta básica.

Algunos de ellos han optado por hacer ajustes en sus precios, para continuar operando sin ver tan afectados sus ingresos.