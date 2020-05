Aporta Industria en BC 21.7% del PIB local

Baja California aporta 3.3% del Producto interno bruto al país, que representan alrededor de 740 millones de pesos para la federación. Y al igual que en el Producto Interno Bruto local, la industria juega uno de los papeles más importantes dentro de la economía local.

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAB) son 8 los sectores más importantes en el Estado, los cuales conformaban el 79.6% de la actividad económica total.

La Industria manufacturera aporta el 20.9%, el comercio con el 16.4%, servicios inmobiliarios con el 13.3%, Construcción aporta el 9.6%, Transportes tiene el 5.2%, actividades del Gobierno 4.8%, servicios Educativos 4.7%, Gas, Agua y Electricidad representan el 4.7% y el resto de los sectores suman un 20.4%

Sin lugar a dudas el sector más importante para Baja California, es el de las industrias manufactureras, donde en el último registro del SCIAN, aportan 21.7% del PIB local, sin embargo, un análisis más reciente de diagnóstico para el crecimiento del estado, elaborado con la ayuda del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, expone que el porcentaje de los ingresos totales de actividades relacionadas con la maquila supera el 40% e incluso llega a representar más del 80% de los ingresos del Estado.

Los sectores estratégicos en el estado son: Agroindustria, manufactura avanzada, productos de madera, industrias plásticas y de reciclaje, logística y cadena de suministro, servicios de apoyo a los negocios, tecnologías de la información (TI 4.0) y turismo 2 . El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo.

Para el tercer trimestre de 2018, Baja California registró un incremento en su índice de actividad económica de 2.0% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, según datos de la Secretaría de Economía a nivel Federal.

Según el informe Doing Business 2016 5 , publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de Baja California, ocupa el 29o lugar en México, a diferencia del informe anterior donde ocupó el 30o. Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Baja California ocupa el 28o lugar para apertura de una empresa, el 28° respecto a la obtención de permisos de construcción, el 28° en registro de propiedades y el 28° en cumplimiento de contratos. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE), mide la capacidad que tiene cada estado para poder elevar su competitividad, con la finalidad de atraer inversionistas y retener su talento. Los datos son publicados en el 2016 pero se refieren a 2014.

RECESIÓN ECONÓMICA

El panorama económico de Baja California apunta a una contracción económica que raya en la recesión, pues según reporta el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, la entidad registra ya tres meses consecutivos en números negativos y la variación respecto al trimestre previo es del -0.8%.

Recientemente el director de Index Mexicali, no reporta el cierre de ninguna empresa en la ciudad, sin embargo, reconoció que es un tema que está vivo, por los diversos factores macroeconómicos y la misma pandemia de Covid-19.

“Los estamos evaluando, cómo es un proceso que está arrancando de cierta manera, pues estamos trabajando con cada una de las empresas, viendo los problemas y las necesidades que se están presentando, entonces es un problema que apenas va”, consideró el Industrial.

INICIA BC FUERTE EN EXPORTACIÓN, PANDEMIA AFECTA CRECIMIENTO

Por otro lado, el secretario de economía Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Carignan, asegura que, durante el primer cuatrimestre del 2020 con relación al primer cuatrimestre del año pasado, Baja California exportó 41 mil millones de dólares en comparación.

“Nosotros veníamos teniendo un crecimiento económico bastante fuerte cuando tristemente se vino el tema del Covid”, lamentó el funcionario estatal.

Escobedo Carignan dijo desconocer si existen cierres de empresas en la entidad, pero reconoció que, en este sentido, el cierre de pequeñas y medianas empresas sí se ha dado generado por la crisis económica directamente relacionada por la emergencia sanitaria ante la epidemia de Covid-19.

“No tenemos conocimiento de ninguna maquiladora que haya cerrado puertas y que se haya ido, a lo mejor habrá alguna, me refiero a que no tenemos conocimiento, ni Index, ni la secretaría de Economía, pero sí hay muchas empresas pequeñas y medianas que están cerrando, que no están aguantando, que no pudieron aguantar un mes, mes y medio de estar pagando unos salarios y de no tener ingresos, entonces vamos por esas empresas, por eso tenemos mil 800 millones de pesos que podemos dar crédito a esas empresas”, recalcó el Secretario de Economía estatal.