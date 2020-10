Xolos va en desventaja para la Final de Copa MX

TIJUANA, B.C.- En los primeros 90 minutos de la Final de la Copa MX los Xolos no solo quedaron a deber con su estilo, sino que perdieron el juego 1-0 y estarán en desventaja para el partido de vuelta dentro de dos semanas.

Aunque no pudieron recibir a su afición en el Estadio Caliente, prepararon un día especial con la presentación de su camiseta especial del Día de Muertos que los hizo retornar a la combinación rojinegra, solo que el espectáculo nunca llegó a la cancha.

El primer tiempo le costó arrancar en ritmo a los rojinegros, estaban imprecisos en ataque y tardíos en defensa, su intensidad no parecía la de una final, era como un partido de inicio de torneo.

Eso se notó antes de los 20 minutos cuando Aldo Cruz le dio un pisotón en el área Maxi Meza y el árbitro marcó penal.

Ya ni alegar demasiado intentaron los de casa, la falta era evidente. El defensa central Nico Sánchez no perdonó desde los once pasos y convirtió su gol 40 con la camiseta de Rayados.

Todavía no se jugaba la media hora de juego y Rogelio Funes Mori demostraba que los Xolos no estaban enfunchados cuando no tuvo dificultades en perfilarse desde la media luna e impactar una pelota en el poste.

Cerca del descanso, el que más intentaba era Fabián Castillo con avances por los costados y por el centro.

En la segunda mitad los perros aztecas salieron con revolciones más ofenisvas y lograron poner en apuros al portero regio con una combinación que dejó enfilado a Iván “Gacelo” López pero que no pudo colocar su remate de la mejor forma.

Los de Pablo Guede adelantaron líneas y los de Antonio “Turco” Mohamed se mostraron más cómodos en un plan más defensivo que estaba a la caza de los espacios que pudieran dejar los defensas del Club Tijuana.

Ambos equipos se quedaron con diez jugadores por acciones de indisciplina, primero Daniel Parra de Monterrey por darle una patada sin balón en disputa a Jordi Cortizo a los 72, diez minutos después Marcel Ruiz cometió una falta y recriminó la marcación con un ‘corte de manga’.

El partido terminó con un par de aproximaciones de los locales que estuvieron cerca de emparejar.

Xolos y Rayados definirán al campeón el miércoles 4 de noviembre en el Estadio BBVA.